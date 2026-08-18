بر اساس شرایط اعلام‌شده، واگذاری موارد مزایده به‌صورت نقدی و نقد و اقساط انجام می‌شود و متقاضیان خرید اقساطی باید واجد شرایط اعلام‌شده در اسناد مزایده باشند.

همچنین بازگشایی پاکت‌های مزایده سرمایه‌گذاری‌های مازاد در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ رأس ساعت ۹ صبح در محل موسسه اعتباری ملل انجام خواهد شد و حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکت‌ها بلامانع است.

متقاضیان می‌توانند از ۲۷ مرداد تا ۹ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به نشانی تهران، خیابان شیراز جنوبی، بین بزرگراه همت و کردستان، نبش خیابان رضوان، پلاک ۷، طبقه همکف، دبیرخانه موسسه نسبت به دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد اقدام کنند. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ در خصوص آگهی مزایده عمومی سرمایه گذاری های مازاد با شماره ۰۲۱۴۱۶۳۹۵۶۱ و در خصوص آگهی مزایده املاک و مستغلات با شماره ۰۲۱۴۱۶۳۹۳۸۱ تماس حاصل نمایند.

اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات قابل واگذاری، شرایط بازدید، مهلت ارائه پیشنهاد و نحوه شرکت در مزایده نیز از طریق پایگاه اینترنتی موسسه اعتباری ملل به نشانی melalbank.ir قابل دریافت است.