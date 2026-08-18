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مزایده عمومی سرمایه‌گذاری‌های مازاد و املاک و مستغلات موسسه اعتباری ملل (نوبت اول)

مزایده عمومی سرمایه‌گذاری‌های مازاد و املاک و مستغلات موسسه اعتباری ملل (نوبت اول)
کد خبر : 1827365
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موسسه اعتباری ملل در نظر دارد بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها و تعدادی از املاک و مستغلات مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و با شرایط نقدی و نقد و اقساط به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات، دریافت اسناد مزایده و مشاهده موارد قابل واگذاری، از طریق پایگاه اینترنتی موسسه به نشانی melalbank.ir اقدام کرده و یا در مهلت تعیین‌شده به واحدهای مربوطه مراجعه کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، واگذاری موارد مزایده به‌صورت نقدی و نقد و اقساط انجام می‌شود و متقاضیان خرید اقساطی باید واجد شرایط اعلام‌شده در اسناد مزایده باشند.

همچنین بازگشایی پاکت‌های مزایده سرمایه‌گذاری‌های مازاد در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ رأس ساعت ۹ صبح در محل موسسه اعتباری ملل انجام خواهد شد و حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکت‌ها بلامانع است.

متقاضیان می‌توانند از ۲۷ مرداد تا ۹ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به  نشانی تهران، خیابان شیراز جنوبی، بین بزرگراه همت و کردستان، نبش خیابان رضوان، پلاک ۷، طبقه همکف، دبیرخانه موسسه نسبت به دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد اقدام کنند. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ در خصوص آگهی مزایده عمومی سرمایه گذاری های مازاد با شماره ۰۲۱۴۱۶۳۹۵۶۱  و در خصوص آگهی مزایده املاک و مستغلات با شماره ۰۲۱۴۱۶۳۹۳۸۱ تماس حاصل نمایند.

اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات قابل واگذاری، شرایط بازدید، مهلت ارائه پیشنهاد و نحوه شرکت در مزایده نیز از طریق پایگاه اینترنتی موسسه اعتباری ملل به نشانی melalbank.ir قابل دریافت است.

انتهای پیام/
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