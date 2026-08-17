بیمه ملت در مسیر توسعه؛ مجوز فعالیت اقتصادی شرکت سرمایهگذاری انرژی مهستان در منطقه آزاد کیش صادر شد
شرکت سرمایهگذاری انرژی مهستان به عنوان یکی از شرکتهای تابعه بیمه ملت برای نخستینبار توانست مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش را از معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش دریافت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، در راستای سیاستهای کلان این شرکت برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و بهرهبرداری از ظرفیتهای مناطق آزاد کشور، برای نخستینبار مجوز فعالیت اقتصادی شرکت سرمایهگذاری انرژی مهستان به عنوان یکی از شرکتهای تابعه بیمه ملت، در منطقه آزاد کیش از سوی معاونت اقتصادی این منطقه صادر شد.
این گام راهبردی و مهم، مسیر حضور مؤثرتر شرکت سرمایهگذاری انرژی مهستان را در پهنه اقتصادی جزیره کیش هموار میکند. همچنین دریافت این مجوز، بستری ایجاد میکند تا شرکت سرمایهگذاری انرژی مهستان بتواند نسبت به بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، اقتصادی و سرمایهگذاری منطقه آزاد کیش و همچنین تعریف و اجرای پروژههای جدید اقدام نماید.
این مجوز با بهرهگیری از اختیارات قانونی ناشی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شهریورماه سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی صادر شده است و نشان دهنده عزم جدی شرکت بیمه ملت و شرکت سرمایهگذاری انرژی مهستان در مسیر توسعه دامنه فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری به شمار میرود.