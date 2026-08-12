پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت شهادت امام رضا(ع)
دکتر اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن سالروز شهادت ثامنالحجج حضرت علیبن موسیالرضا (ع) را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت جانسوز هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت علیبن موسیالرضا(ع)، را به محضر حضرت ولیعصر(عج)، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و همه شیفتگان و دلدادگان اهلبیت عصمت و طهارت(ع) تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
حضرت امام رضا(ع)، امام مهربانی، کرامت و پناه بیپناهان است؛ امامی که در سیره و گفتار خویش، بر اخلاق، مدارا، دانایی، فروتنی و تکریم انسان تأکید داشت و در برابر دشواریها، با صبر، حکمت و بصیرت، راه هدایت را روشن نگاه داشت.
برای ما ایرانیان، نام امام رضا(ع) تنها یادآور یک امام بزرگوار نیست؛ ایران اسلامی به برکت حضور بارگاه نورانی «شمسالشموس» مزین به نام مبارک ایشان است و مشهدالرضا(ع) مأمن دلهای بیشماری است که در روزهای سخت، امید و آرامش خود را در آستان آن امام رئوف جستوجو میکنند. چه بسیار دلهای خسته و بیپناهی که با امید به کرامت رضوی، راهی این آستان شده و با دلی آرامتر بازگشتهاند.
در روزگاری که جامعه بیش از همیشه به آرامش، امید، همدلی و اعتماد نیازمند است، سیره امام رضا(ع) به ما میآموزد که کرامت انسان، مهربانی با مردم، گفتوگو، شکیبایی و خدمت بیمنت میتواند چراغی برای عبور از دشواریها باشد. خدمت به مردم و گرهگشایی از زندگی آنان، از زیباترین جلوههای پیروی از مکتب اهلبیت(ع) است.
از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم به برکت نام و سیره حضرت ثامنالحجج(ع)، دلهای مردم شریف ایران سرشار از امید و آرامش باشد و کشور عزیزمان همواره در سایه عنایات آن امام رئوف، مسیر عزت، سربلندی، همدلی و پیشرفت را بپیماید.
اسماعیل للـهگانی