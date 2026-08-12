پیام تسلیت مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت ایام دهه آخر ماه صفر
مدیرعامل بانک تجارت در پیامی فرارسیدن ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) را به عموم مردم ایران، مشتریان و کارکنان بانک تجارت تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، مشروح پیام دکتر اخلاقی به شرح زیر است:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم
دهه پایانی ماه صفر، یادآور اندوهی عمیق در تاریخ اسلام است؛ روزهایی که عرش و ملکوت در سوگِ جانسوز خورشیدِ نبوت، حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت کریمِ اهلبیت، امام حسن مجتبی (ع) و شهادتِ جانکاهِ امام رئوف، حضرت علی بن موسیالرضا (ع) داغدار و عزادار است.
این ایام، همچنین فرصتی است برای تأمل در سیره نبوی (ص) و آموزههای انسانساز اهلبیت (ع) که همواره بر «عدالت، محبت، اخلاقمداری و خدمت به مردم» تاکید داشتهاند.
اینجانب، فرارسیدن ایام سوگواری رحلت پیامبر مهربانی و رحمت (ص) و شهادت سلاله پاکش را به همه هموطنان عزیز، بهویژه همکاران خدوم و مشتریان و سهامداران گرامی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیقِ پیروی از راه آن بزرگواران را در تمامی شئون فردی و حرفهای مسئلت دارم.
هادی اخلاقی فیض آثار
مدیرعامل بانک تجارت