پیام تسلیت مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت ایام دهه آخر ماه صفر

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، مشروح پیام دکتر اخلاقی به شرح زیر است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم

دهه پایانی ماه صفر، یادآور اندوهی عمیق در تاریخ اسلام است؛ روزهایی که عرش و ملکوت در سوگِ جانسوز خورشیدِ نبوت، حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت کریمِ اهل‌بیت، امام حسن مجتبی (ع) و شهادتِ جانکاهِ امام رئوف، حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) داغدار و عزادار است.

این ایام، همچنین فرصتی است برای تأمل در سیره نبوی (ص) و آموزه‌های انسان‌ساز اهل‌بیت (ع) که همواره بر «عدالت، محبت، اخلاق‌مداری و خدمت به مردم» تاکید داشته‌اند.

اینجانب، فرارسیدن ایام سوگواری رحلت پیامبر مهربانی و رحمت (ص) و شهادت سلاله پاکش را به همه هم‌وطنان عزیز، به‌ویژه همکاران خدوم و مشتریان و سهام‌داران گرامی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیقِ پیروی از راه آن بزرگواران را در تمامی شئون فردی و حرفه‌ای مسئلت دارم.

هادی اخلاقی فیض آثار

مدیرعامل بانک تجارت