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برای انتقال مبالغ بالا کدام روش بهتر است؟ / راهنمای انتخاب بین کارت‌به‌کارت، پایا، ساتنا و مراجعه به شعبه

برای انتقال مبالغ بالا کدام روش بهتر است؟ / راهنمای انتخاب بین کارت‌به‌کارت، پایا، ساتنا و مراجعه به شعبه
کد خبر : 1822759
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در مبالغ بالا، فقط سرعت انتقال مهم نیست؛ سقف مجاز، امنیت، زمان تسویه، امکان پیگیری، نوع مقصد، محدودیت‌های بانکی و حتی مستند بودن تراکنش هم نقش تعیین‌کننده دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، انتقال پول در ظاهر کار ساده‌ای است؛ وارد همراه‌بانک می‌شویم، شماره کارت یا شبا را وارد می‌کنیم و مبلغ را می‌فرستیم. اما وقتی مبلغ انتقال بالا می‌رود، انتخاب روش مناسب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مبالغ بالا، فقط سرعت انتقال مهم نیست؛ سقف مجاز، امنیت، زمان تسویه، امکان پیگیری، نوع مقصد، محدودیت‌های بانکی و حتی مستند بودن تراکنش هم نقش تعیین‌کننده دارند. به همین دلیل، شناخت تفاوت کارت‌به‌کارت، پایا، ساتنا و انتقال از طریق شعبه می‌تواند از خطا، تأخیر، برگشت تراکنش یا مشکلات بعدی جلوگیری کند.

جزئیات بیشتر را در بانکست بخوانید.

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