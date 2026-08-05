در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ رقم خورد؛
پرداخت بیش از ۸ همت وام ازدواج به زوجهای جوان توسط بانک ملی ایران
بانک ملی ایران با اجرای برنامهریزیهای راهبردی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، طی چهار ماه نخست سال جاری و با وجود چالشها و مشکلات ایجادشده، موفق شد ۲۵ هزار و ۶۸۴ فقره وام قرضالحسنه ازدواج پرداخت کند و زمینه آغاز زندگی مشترک هزاران زوج جوان را فراهم سازد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه سال جاری با پرداخت بیش از هشت همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، سهم قابل توجهی در تأمین مالی زوجهای جوان در شبکه بانکی کشور داشته است.
بر این اساس، بانک ملی ایران بهطور متوسط روزانه ۲۱۴ فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده که نشاندهنده تداوم روند خدمترسانی این بانک در حوزه حمایت از ازدواج جوانان است.
بررسی آمارها نشان میدهد پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در بانک ملی ایران در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است.این بانک در چارچوب اسناد بالادستی و همسو با سیاستهای دولت چهاردهم، حمایت از ازدواج جوانان را با جدیت دنبال میکند و میکوشد با تسریع و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات قرضالحسنه، سهم مؤثری در ترویج و تسهیل ازدواج جوانان ایرانی داشته باشد.