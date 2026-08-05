حق بیمه تولیدی بیمه ملت در چهار ماه نخست امسال از 14.5 همت گذشت/ رشد 90 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته

بررسی عملکرد چهار ماهه شرکت بیمه ملت نشان می‌دهد که این شرکت در تیر ماه 1405 رقمی بیش از ۴ هزار و ۹۴۵ میلیارد و ۴۶۳ میلیون تومان حق بیمه تولید کرده است. این رقم علم در مقایسه با حق بیمه ۲ هزار و ۳۴۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومانی تیر ماه سال گذشته، 111 درصد رشد داشته است.

گزارش فعالیت چهار ماهه بیمه ملت نیز نشان می‌دهد این شرکت از ابتدای فروردین‌ماه تا ۳۱ تیرماه ۱۴٠۵، علی رغم شرایط جنگی و ویژه در کشور رقمی بیش از ۱۴ هزار و ۵۷٠ میلیارد و ۲٠۶ میلیون تومان حق بیمه تولید کرده است.

این در حالی است که حق بیمه تولید شده این شرکت در چهار ماهه نخست سال گذشته برابر با هفت هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان بود. به این ترتیب این شرکت موفق شده با ثبت رشد 90 درصدی حق بیمه تولیدی خود در سال 1405 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر کند.

این آمار با توجه به متوسط رشد حق بیمه تولید صنعت بیمه، نشان می‌دهد این شرکت در مسیر افزایش سهم بازار قرار گرفته و می‌تواند با حفظ این روند جایگاه خود را در صنعت بیمه ارتقا دهد. همزمان بیمه ملت در راستای عمل به تعهدات و پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران خود از ابتدای امسال، ۵ هزار و ۲٠۳ میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان خسارت در رشته‌های مختلف پرداخت کرده است.

خسارت پرداختی این شرکت در مدت زمان مشابه سال ۱۴٠۴، ۳ هزار و ۴۴٠ میلیارد تومان اعلام شده بود.بر همین اساس، این شرکت موفق شده در یکی از شاخص‌های مهم در صنعت بیمه نیز کارنامه موفق از خود به جا بگذارد و نسبت خسارت خود را در این بازه از 44.9 درصد در سال 1404 به 35.7 درصد در سال 1405 کاهش دهد. کاهش 9.2 واحدی نسبت خسارت نشان‌دهنده جذب پرتفوهای مناسب و مدیریت ریسک مناسب بیمه ملت است.

بر همین اساس تراز عملیاتی شرکت بیمه ملت در چهار ماه ابتدایی سالجاری 180 درصد است و این موضوع در کنار افزایش سهم بازار و کاهش نسبت خسارت می‌تواند نوید سالی پربار برای بیمه‌گذاران و سهامداران این شرکت باشد.

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