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روایت بانک ایران زمین از بانکداری نوین با خلق تجربه برای مشتری

روایت بانک ایران زمین از بانکداری نوین با خلق تجربه برای مشتری
کد خبر : 1822611
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بانکداری امروز دیگر فقط ارائه خدمات مالی نیست؛ خلق تجربه‌ای متمایز برای مشتری، به مهم‌ترین مزیت رقابتی بانک‌ها تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از بانک ایران زمین، در نشریه جدید ارتباط ایران زمین بخوانید؛ ️بانکداری امروز دیگر فقط ارائه خدمات مالی نیست؛ خلق تجربه‌ای متمایز برای مشتری، به مهم‌ترین مزیت رقابتی بانک‌ها تبدیل شده است.

️در این شماره به موضوعاتی پرداخته‌ایم که آینده صنعت بانکداری را شکل می‌دهند؛ از تغییر پارادایم در بازاریابی بانکی و حرکت از فروش محصول به خلق تجربه مشتری تا نقش هوش مصنوعی در پیش‌بینی نیازهای مشتری و ارائه خدمات هوشمند.

️همچنین نگاهی خواهیم داشت به مهم‌ترین تحولاتی که آینده بانکداری را رقم خواهند زد. تاریخچه بازاریابی بانکی در ایران، اهمیت تجربه مشتری در شعب بانک و تازه‌ترین رویدادها و گزارش‌های بانک ایران‌زمین از دیگر مطالب این شماره نشریه است.

️️«ارتباط ایران‌زمین» تلاش می‌کند تصویری نزدیک‌تر از تجربه زیسته کارکنان، تحولات صنعت بانکداری و روایت‌های کمتر شنیده‌شده سازمانی ارائه دهد.‌

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