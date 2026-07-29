به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این تصمیم با مصوبه هیأت‌مدیره بانک و در راستای تکریم مشتریان اتخاذ شده است. بر این اساس، مشتریانی که در دوره اختلال سامانه‌های بانک امکان ایفای به‌موقع تعهدات خود را نداشته‌اند، می‌توانند در چارچوب ضوابط ابلاغی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

بخشودگی جرایم تأخیر اقساط برای مشتریان مشمول

با توجه به اختلال ایجادشده در سامانه‌های بانک طی بازه زمانی ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیر ۱۴۰۵، مشتریانی که در این مدت امکان پرداخت اقساط خود را نداشته‌اند، در صورتی که اقساط سررسیدشده آنان حداکثر تا یک ماه (حداکثر دو قسط) از موعد پرداخت گذشته باشد و تا پایان مردادماه سال جاری نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، از پرداخت وجه التزام شامل سود دوران تأخیر و جریمه تأخیر تأدیه دین معاف خواهند بود و صرفاً اصل مبلغ قسط را پرداخت می‌کنند.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت اقساط یادشده تا پایان مردادماه، وجه التزام مربوط به کل دوره تأخیر مطابق ضوابط از مشتری دریافت خواهد شد.

بر اساس این تصمیم، سررسید تسهیلات دفعی نیز حداکثر برای یک دوره دوماهه تمدید شده است.

تمدید سررسید تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها فرصت جدید برای ایفای تعهدات

بر اساس این مصوبه، جرایم تأخیر مربوط به پرونده‌های مطالباتی اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها در دوره اختلال سامانه‌ها نیز مشمول بخشودگی می‌شود. مشتریان و ضامنینی که مطالبات جاری یا غیرجاری خود را حداکثر تا ۳۰ روز پس از پایان دوره اختلال تسویه کنند، از بخشودگی جرایم تأخیر مربوط به این بازه زمانی برخوردار خواهند شد.