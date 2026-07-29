افزایش ظرفیت پذیرش مشتریان در بانک ملت برای فروش حضوری و غیرحضوری ارز اربعین
بانک ملت در راستای تسهیل امور متقاضیان خرید ارز اربعین، ظرفیت پذیرش مشتریان را در شعب منتخب خود افزایش داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و در راستای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی (ع)، نسبت به فروش ارز اربعین به صورت حضوری و از طریق مراجعه به شعب منتخب و به صورت غیرحضوری از طریق سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به نشانی pishkhan.bankmellat.ir و همچنین اپلیکیشن بله اقدام کرده است.
بر اساس این گزارش، زائران اربعین حسینی می توانند حداکثر 200 هزار دینار عراق را با نرخ اعلامی بانک ملت از این بانک دریافت کنند.
در همین راستا، فروش ارز اربعین حسینی سال 1405 حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه 12 مردادماه امسال ادامه خواهد یافت.
این گزارش حاکی است، تمامی متقاضیان می توانند برای خرید حضوری ارز اربعین پس از ثبت نام در سامانه سماح (سازمان حج و زیارت)، با در دست داشتن اصل مدارک هویتی به شعب منتخب بانک ملت مراجعه کنند.
برای مشاهده شعب منتخب فروش حضوری ارز اربعین اینجا را کلیک کنید.
برای مشاهده شعب منتخب فروش غیر حضوری ارز اربعین اینجا را کلیک کنید. (دریافت ارز برای متقاضیانی که از طریق پیشخوان الکترونیک یا پیام رسان بله اقدام کرده اند)