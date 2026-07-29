افزایش ظرفیت پذیرش مشتریان در بانک ملت برای فروش حضوری و غیرحضوری ارز اربعین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و در راستای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی (ع)، نسبت به فروش ارز اربعین به صورت حضوری و از طریق مراجعه به شعب منتخب و به صورت غیرحضوری از طریق سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به نشانی pishkhan.bankmellat.ir و همچنین اپلیکیشن بله اقدام کرده است.