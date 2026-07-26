به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در نسخه جدید (نگارش 4.3.2) این سامانه "خدمت کارتابل حقوقی/ مشترک"، به مجموع خدمات آن اضافه شده و از این طریق امکان انجام عملیات کارتابلی صادر شده از سامانه اینترنت بانک (جدید) به آدرس ib.rb24.ir فراهم شده است.

از طریق این خدمت کاربر شرکت تحت عنوان "کاربر مهر" درخواست مالی در سامانه مورد اشاره ایجاد و سپس درخواست مربوطه به سایر امضاداران در سامانه موبایل بانک ارسال می‌شود و آنان می‌توانند از طریق منوی کارتابل حقوقی/ مشترک در سامانه موبایل بانک پس از مشاهده جزئیات نسبت به انجام عملیات از جمله تایید یا رد آن اقدام کنند.

نسخه مذکور در حال حاضر از طریق سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی https://www.refah-bank.ir، فروشگاه اینترنتی کافه‌بازار و گزینه به‌روزرسانی تعبیه شده در نرم‌افزار، قابل دریافت است.