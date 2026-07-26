تسهیلات طرح کارنو بانک تجارت ابزاری ویژه برای حمایت از کارکنان شرکتها+فیلم
بانک تجارت از ارائه تسهیلات در قالب طرح «کارنو» ویژه کارکنان شرکتها خبر داد.
بر اساس اعلام این بانک، طرح «کارنو» بانک تجارت با هدف حمایت از کارکنان شرکتها و پاسخگویی به نیازهای مالی متنوع آنان طراحی شده و مجموعهای از خدمات اعتباری را در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار میدهد.
طبق اعلام بانک تجارت، در قالب این طرح امکان تأمین مالی تا سقف ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان، مطابق شرایط و ضوابط بانک، پیشبینی شده است.
بانک تجارت اعلام کرده است متقاضیان برای اطلاع از جزئیات، شرایط دریافت تسهیلات و نحوه بهرهمندی از خدمات این طرح میتوانند به شعب بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه کنند یا با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک به شماره ۱۵۵۴ تماس بگیرند