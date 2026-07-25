مسئولیت هر گونه کسر مبالغ از حقوق بازنشستگان کشوری با صندوق بازنشستگی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی در پی انتشار برخی مطالب مبهم بابت کسر از حقوق بازنشستگان کشوری جهت تنویر افکار جامعه محترم ، بزرگ و فرهیخته بازنشستگان کشوری به استحضار می رساند؛ مسئولیت کسر مبالغی برای ارائه خدمات بیمه ای یا ثبت نام ، تایید و ارسال لیست طرح های مختلف مشخص شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری صرفا با آن صندوق بوده و شرکت بیمه دی در آن دخالتی ندارد و صرفا بر اساس لیست تایید شده و خدمات خواسته شده آن صندوق اقدام می کند .

لذا از همه بازنشستگان کشوری درخواست می شود هر گونه ابهام در فیش حقوقی، انصراف یا تقاضای طرح های بیمه ای ، مغایرت در کسورات و هر آنچه در این موضوعات رخ داده است را صرفا از صندوق بازنشستگی کشوری با شماره تماس ۰۲۱۲۵۰۰ دنبال کنند تا ابهامات و مشکلات ناشی از این موضوعات را از مسیر درست (صندوق بازنشستگی کشوری ) دنبال کنند و از تماس با مرکز ارتباط بیمه دی در این خصوص خودداری فرموده ، تا امکان پاسخگویی به هنگام در موضوعات درمانی و سلامت شما جامعه معزز و فرهیخته بازنشسته برای خادمین شما در بیمه دی فراهم باشد.

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