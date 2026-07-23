با همکاری دو بانک، اولین صندوق تضمین غیردولتی کشور در بیمه دی راه اندازی شد/ ۹ میلیون بیمه گزار فرصتی طلایی برای شرکت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی، هادی عبداللهی در نشست شورای مدیران شرکت بیمه دی اظهار داشت: اعتماد مشتری به مثابه یک ظرف کریستالی است که در صورت محافظت نکردن از آن با یک کلوخ از هم می پاشد.

عبداللهی افزود: اگر فضای بی اعتمادی نسبت به شرکت به وجود بیاید بازسازی آن سالها زمان می برد به همین دلیل تمامی ارکان شرکت باید در جلب اعتماد مشتریان بیش از پیش ساعی و کوشا باشند.

9 میلیون بیمه گزار فرصتی طلائی برای شرکت بیمه دی

مدیر عامل شرکت بیمه دی وجود 9 میلیون نفر بیمه گزار در این شرکت را فرصتی مغتنم برشمرد و اظهار داشت: وجود یک میلیون و 600 هزار نفر عضو فعال در سوپر اپلیکیشن دی دار و یک میلیون نفر در باشگاه فیروزه ای باید به فرصت بیشتری برای سرمایه گزاری شرکت تبدیل شود.

اولین صندوق غیردولتی تضمین در بیمه دی راه اتدازی شد

مدیر عامل شرکت بیمه دی در ادامه گفت: با تلاش معاونت اقتصادی شرکت و با همکاری دو موسسه بانکی، موافقت اصولی اولین صندوق غیردولتی تضمین توسط بیمه دی اخذ شد که این مهم باعث ارتقاء جایگاه بیمه دی خواهد شد، امیدواریم تا چند ماه دیگر بتوانیم با اخذ مجوز نهایی در چارچوب حمایت از بنگاه های متوسط و کوچک بتوانیم این ظرفیت را به عنوان اولین شرکت بیمه ای فعال کنیم.

خدمات پس از فروش مهمتر از فروش بیمه نامه است

عبداللهی توجه به مقوله خدمات پس از فروش را مهمتر از فروش دانست و گفت: هر چند شرکت بیمه دی در سه ماهه اول سال جاری پرتفوهای خوبی را جذب کرده و رشدی چند برابری نسبت مدت مشابه سال قبل داشته است اما بایستی به گونه ای عمل کنیم که رضایت بیمه گزاران را در پی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه فروش، کنترل خسارت و وصول سه ضلع اصلی یک مثلث هستند، اظهار داشت: لحظه فروش بیمه در واقع آغاز راه است و باید تلاش کرد با دو ضلع دیگر و با حفظ ارتقاء کیفیت به تثبیت و تداوم پرتفوی بینجامیم.

عزم و اراده ما در بیمه دی حرکت در مسیر هوشمندسازی است

مدیر عامل شرکت بیمه دی در ادامه با تاکید بر اهمیت هوشمند سازی در صنعت بیمه گفت: عزم و اراده ما در شرکت حرکت در مسیر هوشمند سازی است.

وی اظهار داشت: در دنیای امروز به خصوص در حوزه صنعت بیمه هر شرکتی که به سمت هوشمند سازی حرکت کند قطعا موفق خواهد بود و به همین دلیل مصمم هستیم تا هوشمند سازی در تمام بخشهای بیمه دی را نهادینه کنیم.

وی با اشاره به سه شعار محوری این شرکت که از ابتدای سال گذاشته در دستور کار قرار گرفته است گفت: یکی از این شعارهای کلیدی تحول دیجیتال است که خوشبختانه با تیمی مجرب این حرکت آغاز و به سرعت به سمت قله های رفیع هوشمند در حرکت هستیم.

مدیر عامل شرکت بیمه دی گفت: با توجه به جایگاه هوشمند سازی و نگاه مشتری به بیمه های هوشمند هر شرکت بیمه ای که نتواند در این بستر خدمات خود را ارائه دهد توسط مشتری حذف می شود و به همین دلیل در 18 ماه گذشته تمامی تلاشها برای محقق شدن هوشمند سازی در بیمه دی به کار گرفته شده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا سال گذشته سه مگا پروژه در بخش تحول دیجیتال شرکت بیمه دی شامل مگا پروژه هوشمند سازی، مگا پروژه کُر درمان و مگا پروژه سهند که تلفیقی از دو مگا پروژه قبلی است پس از بررسی دقیق کارشناسی در هیات مدیره شرکت به تصویب رسید که نشان از اراده این شرکت برای هوشمند سازی محصولات بیمه ای است.

زمانبندی پروژه ها عنصری مهم در پیشرفت شرکت بیمه دی

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