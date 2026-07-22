تثبیت جایگاه راهبردی بانک ملی ایران در پیشبرد سیاستهای مالی و اقتصادی استان هرمزگان در شرایط حساس کنونی
نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان هرمزگان به میزبانی بانک ملی ایران، با حضور مدیران ارشد مالی استان برگزار شد. در این جلسه، حسن آرمات، رئیس اداره امور شعب استان هرمزگان و دبیر کمیسیون، ضمن ارائه گزارشی جامع از آخرین وضعیت تکالیف و اعتبارات بانکی استان، بر لزوم انسجام عملیاتی شبکه بانکی در راستای منویات اقتصادی کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، نماینده وزیر اقتصاد و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ، با عنایت به شرایط ویژه و حساسیتهای اقتصادی استان هرمزگان بهعنوان یکی از مهمترین گلوگاههای تجاری و مالی کشور و همچنین باتوجهبه تبعات ناشی از تنشهای منطقهای و فشارهای تحریمی، بر ضرورت تأمین بهموقع و هدفمند بودجه طرحهای مصوب ریاستجمهوری در استان تأکید کرد و خواستار هماهنگی هرچه بیشتر شبکه بانکی در حمایت از تولید و معیشت مردم شد.
در این نشست، دستورالعملهای عملیاتی جهت تسریع در پرداخت تسهیلات طرح «کاد» (کمک به آسیبدیدگان اقتصادی) بهصورت ویژه ابلاغ و مقرر شد بانکهای استان با اولویتدهی به مناطق کمبرخوردار و واحدهای تولیدی آسیبدیده از تنشهای اخیر، در اسرع وقت نسبت به پرداخت تسهیلات و خدمترسانی بیوقفه به هموطنان عزیز در استان هرمزگان اقدام شود.
گفتنی است بانک ملی ایران بهعنوان بانکی پیشگام و متعهد، همواره کوشیده است با حفظ روحیه جهادی و انقلابی، نقش محوری خود را در عبور از بحرانهای اقتصادی و پشتیبانی از سیاستهای کلان مالی کشور تثبیت نماید و این نشست گامی دیگر در راستای تحقق این رسالت خطیر ارزیابی میشود.