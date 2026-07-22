به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، نماینده وزیر اقتصاد و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ، با عنایت به شرایط ویژه و حساسیت‌های اقتصادی استان هرمزگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجاری و مالی کشور و همچنین باتوجه‌به تبعات ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای تحریمی، بر ضرورت تأمین به‌موقع و هدفمند بودجه طرح‌های مصوب ریاست‌جمهوری در استان تأکید کرد و خواستار هماهنگی هرچه بیشتر شبکه بانکی در حمایت از تولید و معیشت مردم شد.

در این نشست، دستورالعمل‌های عملیاتی جهت تسریع در پرداخت تسهیلات طرح «کاد» (کمک به آسیب‌دیدگان اقتصادی) به‌صورت ویژه ابلاغ و مقرر شد بانک‌های استان با اولویت‌دهی به مناطق کم‌برخوردار و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از تنش‌های اخیر، در اسرع وقت نسبت به پرداخت تسهیلات و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به هموطنان عزیز در استان هرمزگان اقدام شود.

گفتنی است بانک ملی ایران به‌عنوان بانکی پیشگام و متعهد، همواره کوشیده است با حفظ روحیه جهادی و انقلابی، نقش محوری خود را در عبور از بحران‌های اقتصادی و پشتیبانی از سیاست‌های کلان مالی کشور تثبیت نماید و این نشست گامی دیگر در راستای تحقق این رسالت خطیر ارزیابی می‌شود.