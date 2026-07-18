تقویت قدرت خرید خانوار با ابزار غیرتورمی؛
کارت رفاهی بانک رفاه کارگران در خدمت تولید ملی
با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ارایه ابزار غیر تورمی و افزایش قدرت خرید خانوارها، صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام از سوی بانک رفاه کارگران تداوم دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متقاضیان میتوانند برای دریافت این کارت به شعب این بانک در سراسر کشور و یا سامانه "فرارفاه" بانک مراجعه کنند. این کارت تا سقف 500 میلیون تومان با کارمزد 5.25 صادر میشود.
بر اساس این گزارش، این کارت در انواع کوتاهمدت (مناسب خریدهای سریع و ضروری روزانه)، میانمدت (مناسب خرید کالاهای مصرفی بادوام) و بلندمدت (مناسب خرید کالاهای بادوام با مبلغ بالاتر) به ترتیب با بازپرداخت اقساطی 4، 12 و 24 ماهه ارائه میشود.پ
دارندگان این کارت میتوانند از طریق تمامی فروشگاههای طرف قرارداد با بانک رفاه کارگران که فهرست آنان در صفحه این خدمت در سایت بانک به نشانی اینترنتی https://www.refah-bank.ir/cardrefahi منتشر شده است، نسبت به خرید اقساطی کالاها و خدمات مورد نیاز خود با کارمزد پایین اقدام و پذیرندگان نیز در قبال وجه کالا و خدمات، اوراق گام دریافت کنند.
لازم به ذکر است، اپلیکیشن فرارفاه در حال حاضر از طریق فروشگاههای اینترنتی رایج و همچنین سایت بانک رفاه کارگران (www.refah-bank.ir) و نسخه مبتنی بر وب (PWA) به نشانی اینترنتی frpwa.rb24.ir در دسترس مشتریان این بانک قرار دارد.
گفتنی است، مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به یکی از شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک رفاه (فراد) به شماره ۸۵۲۵-۰۲۱ تماس حاصل کنند.