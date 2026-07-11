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بانک‌ رفاه کارگران آماده فروش ارز به زائران اربعین حسینی است

بانک‌ رفاه کارگران آماده فروش ارز به زائران اربعین حسینی است
کد خبر : 1811697
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فروش ارز به زائران اربعین حسینی در شعب منتخب بانک‌ رفاه کارگران آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متقاضیان واجد شرایط تا روز دوشنبه 12 مرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به این شعب شامل مستقل مرکزی (101)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (104)، بلوار کشاورز (107)، سپهبد قرنی (1328)، مرکزی ایلام (263)، مرکزی کرمانشاه (208)، خیام مشهد (800)، مرکزی قم (228) و مرکزی اهواز (205) نسبت به خرید ارز مذکور اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، فروش ارز صرفا در قالب دینار عراق (IQD) و حداکثر تا سقف ۲۰۰ هزار دینار برای هر متقاضی با نرخ مورد تقاضا و توافق متعاملان مجاز است.

لازم به ذکر است، فروش ارز به متقاضیان بالای پنج سال یعنی متولدین 13 مرداد ماه 1400 و قبل از آن و با ارائه اصل مدارک معتبر هویتی و مسافرتی مجاز است. 

گفتنی است، تخصیص ارز اربعین، نافی امکان خرید ارز متقاضی در سایر سرفصل های مجاز (نظیر ارز مسافرتی یا تأمین نیازهای ضروری) نبوده و تداخلی در دیگر سرانه‌های ارزی سنواتی ایجاد نمی‌کند.

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