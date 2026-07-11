چه کسانی جایزه 500 میلیونی پیش بینی مسابقات جام جهانی را از بیمه دی دریافت خواهند کرد
شرکت بیمه دی همزمان با آغاز جام جهانی 2026 در آمریکا کمپین پیش بینی مسابقات و اعطای جوایز نفیس از جمله 500 میلیون تومانی به برندگان کرده است.
اولین سوالی که در ذهن افراد ایجاد می شود این است که اگر بتوانید نتیجه مسابقات جام جهانی را پیشبینی کنید و در عین حال نگران از دست دادن امتیاز هم نباشید، چه میشود؟
در پاسخ این سوال باید گفت این کمپین یک بازی تعاملی است که شرکتکنندگان در آن نهتنها برای پیشبینی درست مسابقات رقابت میکنند، بلکه با استفاده از ابزاری به نام «بیمه» میتوانند از امتیاز خود در برابر یک پیشبینی اشتباه محافظت کنند.
«جام دی» همزمان با آغاز رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ آغاز شده است و در کنار فضای رقابتی پیشبینی مسابقات، جوایز ارزشمندی مانند آیفون ۱۷ پرو، سکه بهار آزادی، کنسول بازی PS5، بیمه زندگی طلایی و جوایز نقدی در پایان مسابقات به برندگان اهدا میشود.
در نگاه اول، «جام دی» شاید شبیه بسیاری از بازیهای پیشبینی نتایج فوتبال به نظر برسد؛ اما تفاوت اصلی آن از همان لحظهای شروع میشود که کاربر میخواهد پیشبینی خود را ثبت کند. اینجا یک انتخاب پیش روی او قرار میگیرد؛ آیا میخواهد پیشبینیاش را بیمه کند یا بدون پوشش ریسک وارد رقابت شود؟
اگر کاربر از ابزار «بیمه» استفاده کند، در صورت اشتباه بودن پیشبینی، امتیازش حفظ میشود و چیزی از دست نمیدهد. درست همان اتفاقی که در دنیای واقعی نیز فلسفه وجودی بیمه بر پایه آن شکل گرفته است؛ اینکه همه اتفاقات قابل پیشبینی نیستند، اما میتوان آثار مالی آنها را مدیریت کرد.
در مقابل، کسانی که به دنبال امتیاز بیشتر هستند، میتوانند سراغ ابزار «توربو» بروند. این قابلیت به کاربران اجازه میدهد با پذیرش ریسک بیشتر، امتیاز بیشتری هم به دست آورند. البته اگر پیشبینی اشتباه باشد، امتیاز بیشتری نیز از دست خواهند داد. به این ترتیب، کاربر بدون اینکه وارد یک کلاس آموزشی شود، یکی از مهمترین مفاهیم اقتصادی یعنی رابطه میان ریسک و بازده را در جریان بازی تجربه میکند.
استفاده از این قابلیتها نیازمند پرداخت پول نیست. واحد مبادله در «جام دی»، سکههایی است که کاربران با پیشبینی مسابقات و انجام مأموریتهای مختلف به دست میآورند. هرچه رقابتها به مراحل حساستر جام جهانی نزدیک میشود، هزینه استفاده از ابزارهای «بیمه» و «توربو» نیز افزایش پیدا میکند؛ سازوکاری که شباهت زیادی به دنیای واقعی بیمه و افزایش حقبیمه برای پوشش ریسکهای بزرگتر دارد.
در کنار بخش پیشبینی مسابقات، مأموریتهای مختلفی نیز در بازی طراحی شده است که کاربران با انجام آنها علاوه بر دریافت سکه، با انواع ریسکهای روزمره و پوششهای بیمهای مرتبط با آنها نیز آشنا میشوند. به این ترتیب، «جام دی» تلاش کرده است آموزش مفاهیم بیمه را از قالبهای سنتی خارج کند و آن را در دل یک تجربه تعاملی و سرگرمکننده قرار دهد.
مشتریان فعلی بیمه دی و افرادی که در مدت اجرای کمپین بیمهنامه خریداری کنند نیز به ازای هر بیمهنامه، یک شانس جداگانه برای حضور در قرعهکشی دریافت خواهند کرد.