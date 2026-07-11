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شرکت بیمه ملت به مجمع عمومی عادی سالیانه می رود

شرکت بیمه ملت به مجمع عمومی عادی سالیانه می رود
کد خبر : 1811431
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404، روز سه شنبه 30 تیرماه 1405 درمحل هتل هما برگزار می‌شود.

 بر اساس آگهی منتشر شده در روزنامه ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت برای سال مالی منتهی به به 29 اسفند 1404، در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 30 تیرماه 1405 در سالن صدف مجموعه هتل هما برگزار می‌شود.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند؛ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1405/04/30 در هتل هما به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان خدامی، شماره 51، سالن صدف به کد پستی 1994713733 برگزار می‌گردد.

لذا از سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آن دعوت می‌گردد با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر یک ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به آدرس فوق مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به    1404/12/29
  • بررسی و تصویب صورت‌های مالی، سال مالی منتهی به 1404/12/29 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها
  • انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و تعیین حق‌ا‌لزحمه آنها برای سال مالی منتهی به  1405/12/29
  • انتخاب اکچوئر رسمی (اصلی و علی‌البدل) مطابق با ماده 16 آیین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج.ا.ا و تعیین حق‌الزحمه آن‌ها برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
  • تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال 1404 و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال 1405
  • تعیین و تصویب حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره
  • – اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت های اجتماعی و عام‌المنفعه
  • سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
  • از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می‌گردد جهت مشاهده آنلاین و آگاهی از تصمیمات مجمع از طریق لینک melat.roka-co.com اقدام نمایند.

هیأت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

گفتنی است تصویر آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) به شرح ذیل است.

https://melat.ir/?p=44638

شرکت بیمه ملت به مجمع عمومی عادی سالیانه می رود

 

انتهای پیام/
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