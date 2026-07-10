فهرست برندگان 11، 12، 13، 14 و 15 تیر ماه طرح «فرالیگ» بانک رفاه کارگران اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در چارچوب طرح «فرالیگ» و همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، در پایان هر روز ۶۶ نفر از شرکت‌کنندگان بر اساس امتیازات کسب‌شده و از طریق قرعه‌کشی، به عنوان برندگان جوایز روزانه معرفی می‌شوند.

طرح «فرالیگ» همچنان ادامه دارد و مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند با مراجعه به سامانه «فرارفاه»، تا پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، نتایج مسابقات را پیش از آغاز هر بازی پیش‌بینی و ثبت کنند و شانس خود را برای کسب جوایز روزانه و همچنین جوایز ویژه پایان دوره افزایش دهند.