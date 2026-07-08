از حضور رییس کل بیمه مرکزی در موکب بیمه دی تا خدمت بی تکلف مدیرعامل به زائران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه دی، پس از اعلام زمان مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی شرکت بیمه دی برای برپایی سه موکب در اطراف مصلی، شعب ممتاز غرب و شرق تهران و نیز تجهیز مواکب در قم و مشهد اقدامات لازم را انجام داد.

پس از دریافت مجوز از مراجع مربوطه اقدام به برپایی این موکبها نمود تا بتواند نسبت به ادای تکلیف به زائران قائد شهید سهم اندکی را ایفا نماید.

موکب مصلای شرکت بیمه دی از روز اول پذیرای سیل عظیمی از مردم به خصوص خانواده های معظم شاهد و ایثارگر بود که خادمان مردم در بیمه دی با آب، شربت ، میوه و غذای گرم از آنها استقبال کردند. همچنین شرکت بیمه دی در طول روزهای شنبه و یکشنبه در سه وعده صبحانه، ناهار و شام در هر وعده بیش از 2هزارو 500 پرس غذای گرم بین زائران رهبر شهیدمان توزیع کرد.

حضور رییس کل بیمه مرکزی و معاون بنیاد شهید در موکب دی

موسی رضائی میرقائد رییس کل بیمه مرکزی در روز نخست با حضور در موکب بیمه دی از نزدیک وضعیت خدمات رسانی این شرکت به زائران را بررسی کرد.

وی در گفت و گویی با خبرنگار روابط عمومی شرکت بیمه دی ضمن ابراز خرسندی از حضور قوی شرکت بیمه دی در خدمت رسانی به زائران از تلاش آنان تقدیر کرد.

دکتر عباس پور معاون درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با حضور در موکب بیمه دی از نزدیک وضعیت خدمات رسانی را بررسی کرد.وی گفت: خوشبختانه کیفیت غذاهای ارائه شده به زائران از سوی شرکت بیمه دی کاملا بهداشتی ، قابل قبول و ستودنی است.

استقرار پزشک در موکبهای شرکت بیمه دی

شرکت بیمه دی علاوه بر ارائه خدمات رفاهی اقدام به استقرار پزشک و تجهیزات پزشکی در دو موکب خود در تهران نمود که بیش از 400 نفر از زائرانی که مراجعه کردند را بررسی پزشکی نموده که حدود ۲۰۰ نفر دچار گرمازدگی خفیف و نزدیک به ۱۸۰ نفر از آنها نیز بابت گرمازدگی درمان شدند و ۲۰ نفر نیز با تزریق سرم و مراقبت بیشتر درمان شدند و یک نفر نیز با آمبولانس برای ادامه درمان به بیمارستان اعزام شد .

اغلب کسانی که در اتاق سرد و پزشک مستقر در موکبهای بیمه دی حاضر می شدند افرادی بودند که دچار گرما زدگی و افت فشار شده بودند که درمان لازم برای آنها انجام شد.در غرفه های شرکت بیمه دی علاوه بر موارد یاد شده بسته های فرهنگی شامل عکس رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب و پرچم به زائران ارائه شد.

خدمت بی منت مدیر عامل شرکت بیمه دی به زائران

دکتر هادی عبداللهی مدیر عامل شرکت بیمه دی با حضور در موکبهای شرکت بیمه دی اقدام به توزیع اقلام رفاهی در بین زائران نمود.وی علاوه بر این متناسب با نیاز زائران به خدمات رفاهی دستورات لازم را صادر که بلافاصله موارد درخوستی زائران تامین شد.همچنین علاوه بر پخش مداحی های متعدد متناسب با آیینهای وداع و تشییع قسمتی از موکبها برای استقرار و استراحت افراد مسن و کودکان اختصاص یافته و کارکنان شرکت بیمه دی با گرمی از آنان استقبال کردند.

بیش از 50 هزار بطری آب معدنی و 100 هزار لیوان آب آشامیدنی در این موکبها بین زائران امام شهیدمان توزیع شد‌و حدود یک‌میلیون بطری آب آشامیدنی در اختیار سایر موکب ها قرار گرفت.

شرکت بیمه دی با افتخار خود را خادم شهدا، ایثارگران و خانواده های آنان می داند و همواره در کنار مردم شهید پرور خواهد ماند.

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