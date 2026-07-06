تجلی خدمتگزاری بانک تجارت در آیین وداع با «قائد شهید امت» / بازدید دکتر اخلاقی از موکبهای خدمترسانی به عزاداران
اینجا تهران است، پانزدهم تیرماه ۱۴۰۵ ، حماسه ماندگار بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و بانک تجارت که با رویکردی خدمتمحور و با هدف میزبانی شایسته از ملت شریف و شهیدپرور ایران، تمامی ظرفیتهای خود را به میدان آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، این بانک همگام با عموم مردم ایران در مراسم وداع و تشییع، با برپایی موکبهای خدمترسانی در مسیرهای منتهی به آیینهای بزرگداشت، تلاش کرد تا سهمی کوچک در برگزاری باشکوه این مراسم عظیم و ادای دین به آرمانهای انقلاب اسلامی داشته باشد.
بازدید میدانی مدیرعامل و تاکید بر تکریم عزاداران
در همین راستا، دکتر اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، با حضور در موکبهای شهدای بانک تجارت، از نزدیک روند ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم را مورد بازدید قرار داد.
وی ضمن قدردانی از اهتمام کارکنان در خدمترسانی بیوقفه، بر ضرورت فراهمسازی فضای مناسب، آرامشبخش و درخور شأن مردم شریف ایران تاکید کرد و خدمت به عزاداران در این بدرقه تاریخی را افتخاری بزرگ برای خانواده بانک تجارت دانست.
خدمات گسترده موکبهای بانک تجارت به عزاداران
موکبهای شهدای بانک تجارت با استقرار در نقاط استراتژیک، از جمله خیابان انقلاب، جمهوری، بلوار کشاورز و استاد نجاتالهی و محدوده نزدیک به مصلای امام خمینی(ره)، طی روزهای برگزاری مراسم، پذیرای خیل عظیم عزاداران بودند.
این موکبها با ارائه خدمات متنوع و فراهمسازی فضای استراحت، تلاش کردند تا بخشی از خستگی شرکتکنندگان در این مراسم پرشور را التیام بخشند.
همچنین، «موکب سلامت بانک تجارت» مستقر در مرکز بهداشت و درمان این بانک در خیابان نجاتالهی، با بهرهگیری از کادر درمان مجرب، طی روزهای شنبه ۱۳ تا دوشنبه ۱۵ تیرماه، خدمات درمانی و مشاورههای سلامت را بهصورت رایگان به عموم هموطنان ارائه کرد.
پشتیبانی فنی و بانکی در سراسر کشور
علاوه بر میزبانی در موکبهای یادشده، بانک تجارت بهمنظور تسهیل امور مالی عزاداران، با استقرار خودپردازهای سیار در مسیرهای اصلی تشییع و همچنین پایش و پشتیبانی مستمر از شبکه خودپردازهای ثابت در سطح شهر، تداوم ارائه خدمات بانکی را تضمین نمود.
این اقدامات تنها به تهران محدود نبوده و بانک تجارت در استانهای قم، خراسان رضوی و سایر نقاط کشور نیز با تدارک تمهیدات ویژه، همراه و همگام با هموطنان عزیز در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع رهبر شهید مشارکت فعال داشت.
بانک تجارت تداوم ارائه این خدمات را نه تنها یک وظیفه، بلکه گامی در راستای پاسداشت خون رهبر شهید انقلاب و بیعت مجدد با آرمانهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و از حضور پرشور مردم قدرشناس ایران اسلامی در این آیین باشکوه سپاسگزاری مینماید.