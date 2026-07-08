خرید محصولات سایپا با حساب وکالتی بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران امکان ثبتنام برای خرید محصولات منتخب شرکت سایپا را با وکالتی کردن سریع و غیرحضوری حساب، فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مشتریان این بانک میتوانند به صورت حضوری و غیرحضوری نسبت به وکالتی کردن حسابهای خود به منظور ثبتنام در طرح فروش فوقالعاده محصولات منتخب این شرکت اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، مشتریان متقاضی تا ساعت 16 روز چهارشنبه 17 تیرماه فرصت دارند به صورت غیرحضوری از طریق مراجعه به سامانه محور به نشانی https://mehvar.rb24.ir و سامانههای "فرارفاه" و "رفاهپلاس" موبایل بانک رفاه و یا مراجعه حضوری به شعب بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب های خود (با رعایت حداقل مانده حساب 5.000.000.000 ریال) اقدام کنند.
مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طرح و نحوه شرکت در آن به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک (فراد) به شماره 8525 – 021 تماس حاصل کنند.