دکتر للـهگانی مدیرعامل بانک خبر داد:
مرحله اول تسهیلات 60 میلیون تومانی بازنشستگان توسط بانک رفاه کارگران در حال پرداخت است
مدیرعامل بانک رفاه کارگران از پرداخت اولین مرحله تسهیلات قرضالحسنه 60 میلیون تومانی بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال جاری از سوی این بانک خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـهگانی با اعلام این خبر افزود: در این مرحله 60 هزار بازنشسته از این تسهیلات بهرهمند شدند که تسهیلات 30 هزار نفر روز چهارشنبه 10 تیر ماه پرداخت شد و به محض تکمیل فرایند ثبت نام 30 هزار نفر باقی مانده، بلافاصله برای این افراد نیز واریز می شود .
وی افزود: این تسهیلات با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 24 ماه، به صورت کاملا غیرحضوری به حساب بازنشستگان واجدشرایط واریز شد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: این تسهیلات در سال گذشته به ازای هر بازنشسته 50 میلیون تومان بود که بر اساس تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به 60 میلیون تومان افزایش یافت.
دکتر للـه گانی در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری بالغ بر 20 همت اعتبار از سوی بانک رفاه کارگران برای پرداخت 340 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان، پیش بینی شده است.