مرحله اول تسهیلات 60 میلیون تومانی بازنشستگان توسط بانک رفاه کارگران در حال پرداخت است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با اعلام این خبر افزود: در این مرحله 60 هزار بازنشسته از این تسهیلات بهره‌مند شدند که تسهیلات 30 هزار نفر روز چهارشنبه 10 تیر ماه پرداخت شد و به محض تکمیل فرایند ثبت نام 30 هزار نفر باقی مانده، بلافاصله برای این افراد نیز واریز می شود .