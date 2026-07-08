به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، این بانک با برپایی موکبی جامع در جوار مسجد جمکران و حوزه علمیه دارالولایه، ضمن تکریم مقام والای رهبر شهید انقلاب، بستر مناسبی برای خدمت‌رسانی به زائران و عزادارانی که از اقصی‌نقاط ایران خود را به شهر مقدس قم رسانده‌اند، فراهم نمود.

مرتضوی معاون مدیرعامل در امور نظارت و پارساتبار مدیر امور استان‌های جنوب کشور بانک تجارت نیز با حضور در شهر قم ضمن همدلی با سوگواران و قدردانی از تلاش‌های همکاران، بر تداوم مسیر خدمت‌رسانی و ارادت این مجموعه به آرمان‌های والای رهبر شهید تأکید کردند.

این موکب با حضور میدانی مدیران استان و مشارکت بیش از ۳۰ نفر از کارکنان به خدمت‌رسانی پرداخت.

گفتنی است بانک تجارت دوشنبه پانزدهم تیرماه نیز با برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی و سلامت در پایتخت، حضوری فعال و پرشور در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید ایران داشت و گامی در جهت پاسداشت این حماسه عظیم ملی برداشت.