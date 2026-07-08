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یک ایران در سوگ رهبر شهید/ خدمت‌رسانی بانک تجارت در آیین وداع با رهبر شهید امت در شهر قم

یک ایران در سوگ رهبر شهید/ خدمت‌رسانی بانک تجارت در آیین وداع با رهبر شهید امت در شهر قم
کد خبر : 1810350
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همزمان با شانزدهم تیرماه ۱۴۰۵ و حماسه ماندگار بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر قم، بانک تجارت با رویکردی خدمت‌محور و با هدف میزبانی شایسته از ملت شریف و شهیدپرور ایران، با برپایی موکب خدمت‌رسانی در میدان حاضر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، این بانک با برپایی موکبی جامع در جوار مسجد جمکران و حوزه علمیه دارالولایه، ضمن تکریم مقام والای رهبر شهید انقلاب، بستر مناسبی برای خدمت‌رسانی به زائران و عزادارانی که از اقصی‌نقاط ایران خود را به شهر مقدس قم رسانده‌اند، فراهم نمود.

مرتضوی معاون مدیرعامل در امور نظارت و پارساتبار مدیر امور استان‌های جنوب کشور بانک تجارت نیز با حضور در شهر قم ضمن همدلی با سوگواران و قدردانی از تلاش‌های همکاران، بر تداوم مسیر خدمت‌رسانی و ارادت این مجموعه به آرمان‌های والای رهبر شهید تأکید کردند.

این موکب با حضور میدانی مدیران استان و مشارکت بیش از ۳۰ نفر از کارکنان به خدمت‌رسانی پرداخت.

گفتنی است بانک تجارت دوشنبه پانزدهم تیرماه نیز با برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی و سلامت در پایتخت، حضوری فعال و پرشور در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید ایران داشت و گامی در جهت پاسداشت این حماسه عظیم ملی برداشت.

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