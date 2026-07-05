به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، در این موکب، همکاران مؤسسه اعتباری ملل با پذیرایی از عزاداران و شرکت‌کنندگان در مراسم و فراهم کردن فضای استراحت، خدمات لازم را به آنان ارائه می‌کنند.

موکب مؤسسه اعتباری ملل با هدف خدمت‌رسانی به عزاداران و همراهی با مردم در این آیین معنوی، تا ساعت ۲۲ روز یکشنبه ۱۴ تیرماه آماده ارائه خدمات و پذیرایی از شرکت‌کنندگان در مراسم خواهد بود.

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