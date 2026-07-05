توسط مؤسسه اعتباری ملل صورت پذیرفت:
پذیرایی از تشییعکنندگان امام شهید
موکب خدمترسانی این مؤسسه از امروز، ۱۳ تیرماه، فعالیت خود را در تهران، خیابان قائممقام، روبهروی شعبه مؤسسه اعتباری ملل آغاز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، در این موکب، همکاران مؤسسه اعتباری ملل با پذیرایی از عزاداران و شرکتکنندگان در مراسم و فراهم کردن فضای استراحت، خدمات لازم را به آنان ارائه میکنند.
موکب مؤسسه اعتباری ملل با هدف خدمترسانی به عزاداران و همراهی با مردم در این آیین معنوی، تا ساعت ۲۲ روز یکشنبه ۱۴ تیرماه آماده ارائه خدمات و پذیرایی از شرکتکنندگان در مراسم خواهد بود.