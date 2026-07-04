استقرار ماشینهای خودپرداز سیار بانک سپه در مسیر مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، این دستگاه‌ها در محل‌های زیر مستقر شده و به صورت فعال به عزاداران خدمت‌رسانی می‌کنند:

- یک دستگاه کنار موکب شهدای بانک سپه واقع در خیابان انقلاب، روبه‌روی خیابان لاله‌زار

- یک دستگاه در جنب موکب شهدای بانک سپه واقع در چهارراه کالج

- یک دستگاه واقع در میدان حر

- یک دستگاه نیز بالاتر از فلکه دوم صادقیه اشرفی اصفهانی نبش کوچه بهار جنب مدیریت منطقه پنج تهران

همچنین بانک سپه با بهره‌گیری از ظرفیت تمامی شعب کشیک خود در استان تهران، خدمات خود را متناسب با شرایط مراسم برای تسهیل امور بانکی مشتریان و شرکت‌کنندگان ارائه می‌دهد.

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