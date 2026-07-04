خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقرار ماشینهای خودپرداز سیار بانک سپه در مسیر مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت

استقرار ماشینهای خودپرداز سیار بانک سپه در مسیر مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت
کد خبر : 1808545
لینک کوتاه کپی شد.

بانک سپه در راستای ارائه خدمات مطلوب به شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه وداع و تشییع قائد شهید امت در استان تهران، اقدام به استقرار و تجهیز سه دستگاه ماشین خودپرداز سیار در مسیرهای اصلی برگزاری مراسم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، این دستگاه‌ها در محل‌های زیر مستقر شده و به صورت فعال به عزاداران خدمت‌رسانی می‌کنند:
- یک دستگاه کنار موکب شهدای بانک سپه واقع در خیابان انقلاب، روبه‌روی خیابان لاله‌زار
- یک دستگاه در جنب موکب شهدای بانک سپه واقع در چهارراه کالج
- یک دستگاه واقع در میدان حر
- یک دستگاه نیز بالاتر از فلکه دوم صادقیه اشرفی اصفهانی نبش کوچه بهار جنب مدیریت منطقه پنج تهران

همچنین بانک سپه با بهره‌گیری از ظرفیت تمامی شعب کشیک خود در استان تهران، خدمات خود را متناسب با شرایط مراسم برای تسهیل امور بانکی مشتریان و شرکت‌کنندگان ارائه می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی