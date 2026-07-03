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خدمت‌رسانی بانک تجارت به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب

خدمت‌رسانی بانک تجارت به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1808000
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بانک تجارت در راستای همگامی با ملت شریف ایران عزیز خدمت‌گزار شرکت‌کنندگان مراسم تشییع قائد شهید امت خواهد بود. مدیران و کارکنان بانک تجارت با شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید و حضور فعال در موکب‌های شهدای بانک تجارت، در سوگ و بزرگداشت مقام والای آن شهید گرانقدر، تمام توان خود را برای میزبانی شایسته از مردم شریف ایران عزیز به کار خواهند بست.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، موکب‌های شهدای بانک تجارت با تکیه بر رویکرد خدمت‌محور، تلاش می‌کنند با فراهم‌سازی فضایی مطلوب برای عزاداران، سهمی در برگزاری باشکوه این مراسم عظیم داشته باشند.

موکب سلامت بانک تجارت" در مرکز بهداشت و درمان بانک در خیابان نجات الهی طی روزهای شنبه ۱۳ تیر تا دوشنبه ۱۵ تیرماه از ساعت ۶ صبح تا ۲۰ خدمات رایگان درمانی ارائه می‌کند.

موکب بانک تجارت در نزدیکی مصلای امام خمینی(ره) در خیابان مطهری، خ قائم مقام بسمت شمال، در روزهای شنبه و یکشنبه در خدمت تشییع‌کنندگان مراسم وداع با قائد شهید امت است.

استقرار خودپرداز سیار در مسیر تشییع و پشتیبانی مستمر دستگاه‌های خودپرداز نیز جزو برنامه‌های بانک تجارت می‌باشد.

علاوه بر پایتخت، بانک تجارت تمهیدات لازم را برای همراهی با هموطنان گرامی در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در استان‌های قم، خراسان رضوی و سایر استان‌ها در نظر گرفته و خدمات پذیرایی و پشتیبانی را فراهم کرده است.

بانک تجارت تداوم مسیر خدمت را بهترین راه برای پاسداشت خون رهبر شهید و همراهی با آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌داند.

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