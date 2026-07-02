فهرست شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای 13، 14 و 16 تیرماه اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها، مبنی بر فعالیت بانک‌های استان در روزهای مذکور به صورت شعب کشیک، شعب منتخب بانک رفاه کارگران در این روزها از ساعت 8 الی 12 دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه می‌دهند.