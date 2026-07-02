فهرست شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای 13، 14 و 16 تیرماه اعلام شد
شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی (شنبه، یکشنبه و سهشنبه 13، 14 و 16 تیر ماه 1405) آماده ارائه خدمات به مشتریان و هموطنان هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانکها، مبنی بر فعالیت بانکهای استان در روزهای مذکور به صورت شعب کشیک، شعب منتخب بانک رفاه کارگران در این روزها از ساعت 8 الی 12 دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه میدهند.
از مشتریان گرامی درخواست میشود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک رفاه کارگران استفاده کنند.
فهرست شعب مذکور از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.