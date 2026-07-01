آمادگی بانک ایران زمین برای معرفی حساب وکالتی جهت خرید محصولات شرکت سایپا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ متقاصیان گرامی می توانند از ۱۰ تا ۱۷ تیر ۱۴۰۵ از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را به عنوان ثبت نام عرضه محصولات وارداتی شرکت سایپا در حساب خود مسدود کنند.

️مشتریان گرامی جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ مرکز ارتباط با مشتریان بانک تماس حاصل کنند.