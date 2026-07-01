توسعه پایدار ایران بزرگ با تأمین مالی ۱۲ هزار و ۹۰۰ مگاوات پروژه در ۲۶ استان کشور
بانک تجارت؛ حامی توسعه انرژیهای تجدید پذیر
حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی بهعنوان یکی از محورهای اصلی تأمین برق پایدار و کاهش ناترازی شبکه، در کانون توجه سیاستهای ملی قراردارد. بانک تجارت با درک اهمیت این موضوع با همکاری صندوق توسعه ملی، حمایت بیش از دهها طرح راهبردی را در اقصی نقاط کشور در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، در شرایطی که بخشهای مختلف اقتصادی، تجاری، کسبوکارها و خانوارهای ایرانی متأثر از ناترازی در حوزه انرژی به ویژه برق هستند، بانک تجارت از مدتها قبل فعالیتهای گستردهای را با هدف نقشآفرینی در جهت عبور از این شرایط مورد اشاره آغاز کرده است.
این بانک تجارت در جدیدترین اقدام خود در این حوزه، با ایجاد مدل جدیدی از قراردادهای کارگزاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گامی بلند در این مسیر برداشته و تاکنون موفق به مدیریت بیش از 12 هزار و 900 مگاوات پروژه در 26 استان کشور شدهاست.
احداث نیروگاه 620 مگاواتی با همکاری بانک تجارت
بانک تجارت در تامین مالی پروژههای احداث نیروگاههای بادی با انعقاد قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی، تامین مالی پروژه نیروگاه بادی 620 مگاواتی را به مبلغ کل بیش از 447 میلیون دلار نقشآفرینی کرده است.
انعقاد قرارداد کارگزاری برای احداث 15000 مگاوات نیروگاه خورشیدی
یکی دیگر از فعالیتهای بانک تجارت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، انعقاد قرارداد کارگزاری با صندوق توسعه ملی جهت احداث 15000 مگاوات نیروگاه خورشیدی در قالب دو طرح 8000 مگاوات و 7000 مگاوات میباشد. در طرح 8000 مگاوات تاکنون 27 شرکت متقاضی این طرح پذیرش شده و دارای موافقت اصولی میباشند که از این میان، بانک تجارت برای 7 شرکت به ظرفیت 1813 مگاوات و مبلغ بیش از 521 میلیون دلار موفق به اخذ مجوز تامینمالی از بانک مرکزی شدهاست
همچنین در طرح 7000 مگاوات نیز تاکنون 70 شرکت در قالب 75 پروژه احداث نیروگاههای خورشیدی به مجموع ظرفیت بیش از 3300 مگاوات به بانک تجارت معرفی شدهاند که از این میان تعداد 22 شرکت به ظرفیت 1217 مگاوات به مرحله نهایی و انعقاد قرارداد رسیده و بهمنظور تحویل تجهیزات از طرف صندوق توسعه ملی به یکی از شرکتهای فعال در این زمینه معرفی شدهاند که بهعنوان نمونه ،تنها با بهرهبرداری یکی از این نیروگاهها، به ظرفیت 680 مگاوات برق به شبکه تزریق شده است.
بانک تجارت بهمنظور ایفای مسئولیت حرفهای خود در حمایت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با هدف رفع ناترازی انرژی کشور، دو شرکت تخصصی را بهعنوان بازوی اجرایی در کمک به احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی تشکیل داده تا از این طریق خدمترسانی بهینهای را به شرکتهای متقاضی نصب این نیروگاهها داشته باشد. همچنین با هدف تمرکز اکوسیستم تامین مالی نیروگاههای تجدیدپذیر در بانک، تامین مالی اعتباری نیز با استفاده از ظرفیتهای "پلتفرم اکوتام" جهت فروش اعتباری حلقه اول شامل واردکنندگان، تامین کنندکان عمده تجهیزات (پنل، اینورتر، سازه، باتری) و محصول کالانو برای فروش اعتباری و مستقیم به مصرف کنندکان نهایی (خانوارها، فروشگاه ها، مراکز تجاری در دست اقدام است. مزیت راهبردی این اکوسیستم، کامل بودن زنجیره تامین مالی از صفر تا صد، کاهش قیمت تمام شده ساخت نیروگاه، تسریع در پیشرفت پروژهها به واسطه تمرکز کامل زنجیره در یک اکوسیستم مالی است.
سرمایهگذاری بانک تجارت در ایجاد خط تولید پنل خورشیدی در کشور
بانک تجارت با هدف استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ساخت ایران، امکان تامین مالی پروژه تولید زنجیره ارزش سیلیکون و نیروگاه خورشیدی را با هدف پوشش کامل زنجیره از سیلیس تا پنل و نیروگاه فراهم کرده است.
از جمله پروژههای در دست اقدام بانک تجارت در ایجاد خط تولید پنل خورشیدی در داخل کشور میتوان به راهاندازی یک خط تولید مربوط به زنجیره فوق با ظرفیت تولید 50 هزار تن سیلیکون در سال با عاملیت بانک تجارت اشاره کرد که مبلغ تامین مالی در این طرح 650 میلیون دلار برآورد شده و در مراحل نهایی تخصیص است.
پیش از این نیز بانک تجارت با انعقاد تفاهمنامه همکاری با کمیته امداد امامخمینی (ره) در زمینه احداث 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی، امکان بهرهمندی بالغ بر 200 هزار خانواده مددجوی تحت پوشش کمیته امداد بهعنوان سهامدار از عواید احداث این پروژهها را میسر ساخته بود.
بانک تجارت همچنین در مهرماه سال 1404 با انعقاد تفاهمنامهای با وزارت نیرو، تعاملی سازنده را در جذب سرمایههای خرد در پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر از طریق انتشار توکن انرژی و همچنین احداث نیروگاههای خورشیدی آغاز کرد.
تامین برق ساختمانهای بانک تجارت از محل انرژیهای تجدیدپذیر
بانک تجارت در راستای تلاش برای افزایش قابلیت شبکه برق ساختمانهای خود از طریق تولید انرژی برق خورشیدی در کنار سایر راهکارهای تامین برق در گام نخست یک سیستم خورشیدی تولید برق را در مجتمع فرهنگی ورزشی بانک با ظرفیت 167 کیلووات طراحی و اجرا کرده است. مشابه این طرح در ساختمان مجموعه چیتگر نیز به ظرفیت 300 کیلووات طراحی و در دست اجرا است.
پروژه تولید برق خورشیدی شعب نیز بهصورت پایلوت در شعب این بانک به ظرفیت تقریبی 16.8 کیلووات نصب و راهاندازی شده و در حال بهرهبرداری است. این الگوی موفق، بهطور ویژه بهمنظور پیادهسازی در سایر شعب با اولویت شعب مرکزی و کلیدی در دست اجرا است.
مجموعهی این اقدامات اجرایی با هدف همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور رفع ناترازی در حوزه استراتژیک انرژی، گردش چرخهای تولید، پایداری خدمترسانی به مشتریان و تداوم بهرهمندی خانوارهای ایرانی از نعمت انرژی به انجام رسیده و همچنان ادامه خواهد داشت.