اعلام شعب کشیک بانک ایران زمین در استان تهران برای 13 و 14 تیر 1405
به منظور امکان مشارکت هر چه بهتر هموطنان در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و نیز در راستای تداوم ارائه خدمات بانکی به مشتریان و شرکت کنندگان در مراسم، در روزهای شنبه و یکشنبه 13 و 14 تیر 1405 شعب کشیک در استان تهران طبق لیست زیر از ساعت 7:00 لغایت 13:30 آماده خدمت رسانی به شهروندان گرامی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، شعب کشیک برای روز شنبه ۱۳ تیر: شعبه مرکزی کد ۵۰۰- شعبه فلسطین (دیجیتال) کد ۲۰۰- شعبه حکیمیه کد ۱۱۹- شعبه خیام کد ۱۴۱- شعبه نیاوران کد ۱۶۵- شعبه جوادیه کد ۱۱۷- شعبه سرو کد ۱۲۹- شعبه شهران کد ۱۵۴
شعب کشیک برای روز یکشنبه ۱۴ تیر: شعبه مرکزی کد ۵۰۰- شعبه فلسطین (دیجیتال) کد ۲۰۰- شعبه شهرری کد ۱۲۸- شعبه لواسانی کد ۱۳۸- شعبه فلکه سوم تهرانپارس کد ۱۶۰- شعبه خانی آباد کد ۱۳۰- شعبه جنت آباد کد ۱۵۶- شعبه گیشا کد ۱۸۳
️مشتریان گرامی می توانند جهت انجام امور بانکی خود از طریق سرویس های بانکداری مدرن (اینترنت بانک، همراه بانک ایران زمین و فراز بانک) اقدام کنند.
️همچنین مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین با شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ پاسخگوی سوالات مشتریان گرامی خواهد بود.