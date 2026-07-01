اعلام شعب کشیک بانک ایران زمین در استان تهران برای 13 و 14 تیر 1405

به منظور امکان مشارکت هر چه بهتر هموطنان در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و نیز در راستای تداوم ارائه خدمات بانکی به مشتریان و شرکت کنندگان در مراسم، در روزهای شنبه و یکشنبه 13 و 14 تیر 1405 شعب کشیک در استان تهران طبق لیست زیر از ساعت 7:00 لغایت 13:30 آماده خدمت رسانی به شهروندان گرامی است.