موکب خدماتی موسسه اعتباری ملل در مراسم تشییع پیکر شهید امت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل: همزمان با برگزاری مراسم وداع، نماز و تشییع پیکر مطهر امام مجاهد، شهید امت حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای، این مؤسسه با برپایی موکب خدماتی در مسیر برگزاری مراسم، به خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان و عزاداران این آیین معنوی می‌پردازد.

موکب مؤسسه اعتباری ملل در تهران،خیابان مطهری،خیابان قائم مقام،روبه‌روی شعبه مؤسسه اعتباری ملل مستقر شده و در ایام برگزاری مراسم تشییع، آماده ارائه خدمات به مردم و حاضران در این مراسم خواهد بود.

این اقدام در راستای تکریم شعائر دینی، همراهی با مردم و ادای احترام به مقام والای امام مجاهد شهید امت انجام می‌شود.

انتهای پیام/