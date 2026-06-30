بیش از ۸۷ درصد جامعه ایثارگری از خدمات و تعامل بیمه دی رضایت کامل دارند

به گزارش ایلنا؛ سی‌وششمین شورای مدیران این شرکت با محوریت «سنجش میزان پاسخگویی بیمه تکمیلی و رضایتمندی ایثارگران» برگزار شد. در این نشست مدیران ستادی به‌صورت حضوری و مدیران شعب به‌صورت برخط حضور داشتند و بیمه دی میزبان مدیران ارشد حوزه درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بود. در این جلسه نتایج پژوهشی که با هدف سنجش میزان رضایتمندی ایثارگران از خدمات بیمه درمان تکمیلی انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

هادی عبداللهی، مدیرعامل بیمه دی، در این نشست با تأکید بر رسالت اصلی این شرکت در خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری گفت: به لحاظ ساختاری این اصل در تمامی ارکان شرکت نهادینه شده است که رسالت تشکیل بیمه دی، خدمتگزاری به جامعه معزز ایثارگری با رعایت شأن، منزلت و کرامت آنان است.

وی افزود: در مقاطعی پرتفوی درمان تکمیلی ایثارگران بیش از ۹۰ درصد پرتفوی شرکت بیمه دی را تشکیل می‌داد و اکنون با افزایش بیمه شدگان و اعتماد سازمان ها، بنگاه های بزرگ ، شرکت ها، دانشگاه ها و نهادها با وجود افزایش کمی و کیفی خدمات به جامعه معزز ایثارگری سهم آن به حدود ۴۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال با اضافه شدن بیمه شده های جدید به کمتر از یک‌سوم سبد پرتفوی شرکت برسد، این موضوع هیچ تغییری در تعهد و نگاه ما ایجاد نکرده است و خدمت به ایثارگران به عنوان یک اصل بنیادین برای ما همچنان پابرجا خواهد ماند.

مدیرعامل بیمه دی با اشاره به برنامه‌های راهبردی شرکت اظهار داشت: تلاش مجموعه بیمه دی بر این است که با ارتقای توانگری مالی، توسعه تحول دیجیتال و افزایش کیفیت خدمات، زمینه ارائه خدمات بهتر به جامعه ایثارگری فراهم شود. این موضوع برای ما یک مسئولیت و تکلیف محوری محسوب می‌شود.

عبداللهی همچنین مشتری‌مداری را یکی از چهار محور اصلی برنامه‌های شرکت عنوان کرد و گفت: این رویکرد برای تمامی حدود ۹ میلیون مشتری بیمه دی مدنظر است، اما جامعه معزز و معظم ایثارگری، همواره جایگاه ویژه‌ای در این نگاه دارند.

وی با تأکید بر اهمیت پژوهش و نقدهای کارشناسی افزود: وظیفه اصلی ما خدمت به جامعه معزز ایثارگری است و بر همین اساس از هرگونه پیشنهاد، پژوهش و نقد منصفانه و فنی از سوی نهادهای علمی و تخصصی، از جمله پژوهشکده بنیاد شهید، استقبال می‌کنیم.

مدیرعامل بیمه دی با اشاره به توسعه شبکه مراکز درمانی طرف قرارداد این شرکت گفت: طی حدود یک سال و نیم گذشته تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه دی از ۸ هزار مرکز به ۱۳ هزار مرکز در سراسر کشور افزایش یافته است که این شبکه گسترده یکی از مزیت‌های رقابتی مهم بیمه دی به شمار می‌آید.

در ادامه این نشست، تیم اجرایی پژوهش به تشریح نتایج آن پرداختند و تأکید کردند که این مطالعه با رویکردی بیرونی و نه صرفاً از منظر بیمه‌گر یا بیمه‌گذار انجام شده تا نتایج آن از نگاه بی‌طرفانه و منصفانه مورد بررسی قرار گیرد.

این پژوهش با همکاری دانشگاه تهران، سازمان جهاد دانشگاهی و پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان انجام شده است. در چارچوب این مطالعه، پرسشنامه‌هایی درباره خدمات سرپایی و بستری در اختیار جامعه نمونه قرار گرفت که از نتایج این پژوهش رضایت بیش از ۸۷ درصدی جامعه ایثارگری در موضوع خدمات و تعامل کارکنان بیمه دی در حوزه این تحقیق بوده است .

در این نشست همچنین عبدالرضا عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به همکاری نزدیک بنیاد شهید و بیمه دی گفت: مجموعه بنیاد و بیمه دی را یک مجموعه واحد می‌دانیم و هم‌افزایی برای ارتقای سطح رضایتمندی جامعه ایثارگری از مهم‌ترین اهداف مشترک ماست.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش در فرآیندهای بیمه‌ای افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، چه برای ارزیابان خسارت و چه برای بیمه‌شدگان، می‌تواند بسیاری از خطاها و هزینه‌ها را کاهش دهد و به چابک‌سازی فرآیندها کمک کند؛ موضوعی که در نهایت به افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان منجر خواهد شد.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید همچنین بر کاربردی بودن نتایج پژوهش انجام شده تأکید کرد و گفت: داده‌های این پژوهش باید بتواند تصویر روشنی از وضعیت قرارداد ارائه دهد، به بهبود خدمات‌رسانی کمک کند و در نهایت افزایش سطح رضایتمندی جامعه ایثارگری را به همراه داشته باشد.

عباسپور در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بیمه دی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان می‌تواند نقش مهمی در افزایش سطح رضایت آنان داشته باشد. همچنین در ارائه خدمات به والدین شهدا باید نهایت دقت و توجه صورت گیرد، چرا که این عزیزان خط قرمز این قرارداد به شمار می‌آیند.

انتهای پیام/