فهرست برندگان 7 تیر ماه طرح «فرالیگ» بانک رفاه کارگران اعلام شد
همزمان با برگزاری رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، فهرست برندگان روز یکشنبه 7 تیرماه طرح «فرالیگ» بانک رفاه کارگران اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در چارچوب طرح «فرالیگ» و همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، در پایان هر روز ۶۶ نفر از شرکتکنندگان بر اساس امتیازات کسبشده و از طریق قرعهکشی، به عنوان برندگان جوایز روزانه معرفی میشوند.
طرح «فرالیگ» همچنان ادامه دارد و مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند با مراجعه به سامانه «فرارفاه»، تا پایان رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، نتایج مسابقات را پیش از آغاز هر بازی پیشبینی و ثبت کنند و شانس خود را برای کسب جوایز روزانه و همچنین جوایز ویژه پایان دوره افزایش دهند.