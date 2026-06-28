متابانک؛ دستیار دیجیتال مشتریان ملل برای خدمات بانکی غیرحضوری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، متابانک در سه نسخه وب، اندروید و IOS در اختیار کاربران قرار گرفته و بستری یکپارچه برای دریافت خدمات بانکی دیجیتال فراهم کرده است.

کاربران متابانک می‌توانند با استفاده از این سامانه، خدماتی همچون افتتاح حساب غیرحضوری، احراز هویت دیجیتال، دریافت تسهیلات خرد مؤسسه اعتباری ملل بر اساس رتبه اعتباری و بدون نیاز به ضامن، انتقال وجه از طریق کارت‌به‌کارت، پایا و ساتنا، مدیریت کارت، تغییر رمز اول، رمز پویا، فعال‌سازی کارت و پیامک، مشاهده گردش حساب، پرداخت اقساط و خدمات حساب وکالتی را به صورت آنلاین دریافت کنند.

در راستای توسعه خدمات دیجیتال و ارتقای تجربه کاربری، نسخه جدید متابانک نیز با اضافه شدن قابلیت‌های کاربردی در نسخه‌های وب و اندروید ارائه شده است. در این به‌روزرسانی، امکاناتی از جمله خرید شارژ تلفن همراه، خرید بسته اینترنتی، پرداخت قبض دائمی ایرانسل، نمایش رسید شارژ و بسته در بخش تراکنش‌ها، پرداخت اقساط دیگران، مشاهده تاریخچه حساب‌های وکالتی و فعال‌سازی خودکار حساب وکالتی به سامانه افزوده شده است.

همچنین با هدف افزایش سرعت و سهولت انجام تراکنش‌ها، فرآیند انتقال وجه در متابانک بهبود یافته و امکان جست‌وجو در کارت‌های مقصد و نمایش کارت‌های مشتری در فهرست کارت‌های مقصد فراهم شده است.

متابانک با توسعه مستمر خدمات خود، گامی در مسیر گسترش بانکداری دیجیتال برداشته و تلاش دارد تجربه‌ای ساده‌تر، سریع‌تر و امن‌تر از خدمات بانکی را برای مشتریان مؤسسه اعتباری ملل فراهم کند.

گفتنی است، از طریق متابانک اشخاص حقیقی می توانند با افتتاح حساب از تسهیلات همای ملل به مبلغ 300 میلیون تومان و شکوفایی ملل به مبلغ 400 میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا مبلغ 700 میلیون تومان از طریق طرح تسهیلاتی همای ملل بهره مند شوند

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