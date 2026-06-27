عرضه اولیه سهام گروه پتروشیمی «تابان فردا» در بازار سرمایه ظرف دو هفته آینده
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از عرضه اولیه سهام گروه پتروشیمی «تابان فردا» در بازار سرمایه ظرف دو هفته آینده خبر داد و اعلام کرد این عرضه از نظر ارزش ریالی، بزرگترین عرضه اولیه در تاریخ بازار سرمایه ایران خواهد بود.
به گزارش ایلنا، «حمید یاری» معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به فرآیند آمادهسازی این عرضه اولیه گفت: اقدامات لازم برای عرضه سهام شرکت تابان فردا انجام شده و فرآیند ارزشگذاری آن نیز به پایان رسیده است. به گفته وی، این شرکت یکی از بزرگترین بنگاههایی است که بهزودی وارد بازار سرمایه میشود و برنامهریزیها برای عرضه آن در بورس تهران طی هفتههای آینده انجام شده است.
معاون سازمان نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس افزود: عرضه اولیه این شرکت از نظر ارزش ریالی، بزرگترین عرضه تاریخ بازار سرمایه محسوب میشود و میتواند بخشی از تقاضای شکلگرفته در بازار را پاسخ دهد و بخشی از عطشی که در شرایط فعلی در بازار ایجاد شده را پوشش دهد.
وی با تاکید بر نقش عرضههای اولیه در توسعه بازار سرمایه اظهار داشت: عرضههای اولیه موجب ورود منابع مالی جدید به بازار میشوند و به افزایش عمق و گستردگی بازار کمک میکنند. همچنین ورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه میتواند فرآیند تامین مالی و توسعه فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند.
یاری همچنین از مذاکرات سازمان بورس با شرکتهای بزرگ برای ورود به بازار سرمایه خبر داد و گفت: در حال مذاکره با برخی شرکتهای بزرگ هستیم تا زمینه ورود آنها به بازار سرمایه فراهم شود. تلاش میکنیم دغدغههای این شرکتها را بشنویم و در چارچوب مقررات برای رفع آنها اقدام کنیم؛ البته این موضوع منوط به آن است که شرکتها شرایط و الزامات پذیرش در بازار سرمایه را داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه سهام «تابان فردا» میتواند الگویی برای تامین مالی سایر شرکتها باشد، تاکید کرد: صد درصد؛ این شرکت در بالادست مجموعهای از شرکتهای دارای چاههای نفتی و شرکتهای فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی قرار دارد و منابعی که از طریق بازار سرمایه جذب میکند را میتواند در چرخه تولید شرکتها به کار بگیرد و در نهایت این فرآیند میتواند به تقویت تولید و در نهایت توسعه بازار سرمایه کمک کند.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس درباره تاثیر این عرضه اولیه بر بازار سرمایه نیز گفت: این عرضه میتواند موجب ورود نقدینگی جدید به بازار شود و حتی برخی سرمایهگذارانی را که مدتی از بازار فاصله گرفتهاند، دوباره به فعالیت در بازار سرمایه ترغیب کند. این عرضه اولیه باعث میشود این افراد دوباره وارد فضای بازار سرمایه شوند و دوباره دغدغه دریافت دادههای بازار را پیدا کنند و فعالیت خود را در بازار ادامه دهند و در نتیجه منجر به این میشود که تعداد فعالان بازار بیشتر شود.
یاری همچنین در خصوص زمان عرضه سهام «تابان فردا» افزود: مقدمات عرضه این شرکت انجام شده است. برنامهریزی اولیه این بود که عرضه پیش از ایام محرم انجام شود، اما به دلیل برخی فرآیندهای اداری و الزامات مرتبط با یک شرکت بزرگ، زمان بیشتری صرف شد. با این حال برنامه فعلی این است که عرضه اولیه این شرکت طی دو هفته آینده انجام شود.