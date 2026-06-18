به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در پی تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی و فنی، خدمات زیر در این بانک فعال شده است:

افزایش سقف کارت‌به‌کارت درون‌بانکی (ملی به ملی) تا ۵۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاه‌های خودپرداز و سامانه بام، در قالب ۵ تراکنش روزانه - امکان خرید اینترنتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان - امکان خرید از طریق پایانه‌های فروش (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان - انتقال وجه پایا و انتقال وجه درون‌بانکی از طریق سامانه‌های شعب - خرید از درگاه‌های بانکی درون‌برنامه‌ای شامل خرید شارژ، بسته اینترنتی، شارژ کیف پول و پرداخت تاکسی‌های اینترنتی مسدودسازی کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز - دریافت ۱۰ گردش آخر حساب از طریق خودپرداز و ۵ گردش آخر کارت از طریق سامانه بام (نسخه تحت وب) - واریز گروهی حقوق مشتریان حقوقی (درون‌بانکی) - ارسال پیامک تراکنش‌ها به مشتریان واریز یارانه سه دهک نخست برای بیش از ۲ میلیون نفر

- رفع سوءاثر چک‌های برگشتی (به‌جز موارد مبتنی بر تأمین موجودی یا وصول چک)

بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبر و همراهی مشتریان، تأکید کرد تیم‌های فنی و عملیاتی به‌صورت ۲۴ ساعته در حال پایش، رفع اشکال و پایدارسازی کامل سامانه‌ها هستند و سایر خدمات نیز به‌تدریج در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.

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