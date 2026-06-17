جشنواره طلایی قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه پس انداز بانک سپه آغاز شد
چهلوششمین جشنواره طلایی قرعهکشی بزرگ حسابهای قرضالحسنه پسانداز (ریالی-ارزی) بانک سپه آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، چهلوششمین قرعهکشی بزرگ حسابهای قرضالحسنه پس انداز (ریالی-ارزی) بانک سپه به منظور ترویج و اشاعه سنت پسندیده قرضالحسنه با هدف توسعه بانکداری اسلامی، بهرهمندی از اجر معنوی و کمک به نیازمندان آغاز شد.
این جشنواره بزرگ از تاریخ 16 خرداد 1405 آغاز شده و هموطنان گرامی میتوانند با افتتاح حساب، تکمیل و افزایش موجودی خود از طریق مراجعه به بیش از 2900 شعبه و باجه فعال در سراسر کشور و یا به صورت غیرحضوری از طریق امیدبانک به آدرس http://omidbank.ir و شرکت در این قرعه کشی بزرگ، ضمن بهرهمندی از اجر معنوی، برنده یکی از هزاران جایزه ارزنده این دوره باشند.
در این دوره هزاران جایزه ویژه طلایی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر به برندگان قرعهکشی اهدا خواهد شد.
حداقل موجودی لازم برای شرکت در قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه پس انداز ریالی 2 میلیون ریال و برای حسابهای ارزی 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزها در نظر گرفته شده است.
شرکتکنندگان به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز، یک امتیاز در قرعه کشی دریافت خواهند کرد.