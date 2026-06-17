شورای هماهنگی بانکها:
سپردهها و اطلاعات مشتریان در امنیت کامل است/ بازگشت خدمات ادامه دارد
شورای هماهنگی بانکها با اشاره به اختلال ایجادشده در بخشی از خدمات چهار بانک کشور اعلام کرد که این مشکل ناشی از اختلالات فنی در زیرساختهای پردازشی و ارتباطی بوده و هیچگونه آسیبی به سپردهها، تراکنشها و اطلاعات مالی مشتریان وارد نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، شورای هماهنگی بانک ها با ابراز تاسف از مشکلات ایجاد شده در چند روز اخیر برای 4 بانک کشور اعلام کرد: متاسفانه، در روزهای اخیر اختلالاتی در ارائه برخی از خدمات بانکی بهوجود آمده است که موجب محدودیت یا کندی دسترسی به بخشی از سرویسها و خدمات بانکی شده است. این مشکل ناشی از اختلالات فنی در زیرساختهای پردازشی و ارتباطی بوده و هیچگونه ارتباطی با اطلاعات حسابها، موجودی یا اطلاعات مالی مشتریان ندارد.
این شورا با پوزش صمیمانه از تمامی مشتریان بابت مشکلات ایجاد شده، ادامه داد: در حال حاضر بخشی از خدمات بانکی مجدداً در دسترس قرار گرفته و بخشی از خدمات همچنان بهصورت موقت با محدودیت مواجه بوده و فرآیند بازگشت کامل سرویسها در حال انجام است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: رفع کامل این اختلال نیازمند طی شدن فرآیندهای فنی و صرف زمان برای اطمینان از پایداری و عملکرد صحیح سامانههاست. در این مسیر، همراهی، صبوری و تابآوری ارزشمند مردم عزیز میتواند به بهبود، تثبیت و تسریع روند بازگشت کامل خدمات کمک شایانی کند.
شورای هماهنگی بانک ها در ادامه آورده است: تیمهای فنی و عملیاتی شرکت های ارائه دهنده خدمات زیرساختی به همراه تیم های تخصصی بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بهصورت شبانهروزی در حال رفع کامل اختلال و پایدارسازی خدمات هستند. همچنین تمهیدات لازم برای کاهش اثرات این شرایط بر خدمات روزمره مشتریان در حال اجرا و پیگیری است. اولویت اصلی، بازگشت تدریجی، امن و پایدار تمامی خدمات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن است.
همچنین این شورا در این اطلاعیه اطمینان داد که تمامی سپردهها، تراکنشها و اطلاعات مشتریان در امنیت کامل قرار داشته و هیچگونه آسیبی به دادههای مالی وارد نشده است. از همراهی، صبوری و اعتماد شما سپاسگزاریم و از طریق کانالهای رسمی هر بانک، آخرین وضعیت بهصورت مستمر اطلاعرسانی خواهد شد.