این شورا با پوزش صمیمانه از تمامی مشتریان بابت مشکلات ایجاد شده، ادامه داد: در حال حاضر بخشی از خدمات بانکی مجدداً در دسترس قرار گرفته و بخشی از خدمات همچنان به‌صورت موقت با محدودیت مواجه بوده و فرآیند بازگشت کامل سرویس‌ها در حال انجام است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: رفع کامل این اختلال نیازمند طی شدن فرآیندهای فنی و صرف زمان برای اطمینان از پایداری و عملکرد صحیح سامانه‌هاست. در این مسیر، همراهی، صبوری و تاب‌آوری ارزشمند مردم عزیز می‌‌تواند به بهبود، تثبیت و تسریع روند بازگشت کامل خدمات کمک شایانی کند.

شورای هماهنگی بانک ها در ادامه آورده است: تیم‌های فنی و عملیاتی شرکت های ارائه دهنده خدمات زیرساختی به همراه تیم های تخصصی بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات به‌صورت شبانه‌روزی در حال رفع کامل اختلال و پایدارسازی خدمات هستند. همچنین تمهیدات لازم برای کاهش اثرات این شرایط بر خدمات روزمره مشتریان در حال اجرا و پیگیری است. اولویت اصلی، بازگشت تدریجی، امن و پایدار تمامی خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

همچنین این شورا در این اطلاعیه اطمینان داد که تمامی سپرده‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات مشتریان در امنیت کامل قرار داشته و هیچ‌گونه آسیبی به داده‌های مالی وارد نشده است. از همراهی، صبوری و اعتماد شما سپاسگزاریم و از طریق کانال‌های رسمی هر بانک، آخرین وضعیت به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی خواهد شد.