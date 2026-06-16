فهرست برندگان 24 خرداد ماه طرح «فرالیگ» بانک رفاه کارگران اعلام شد
همزمان با برگزاری رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، فهرست برندگان روز یکشنبه 24 خردادماه طرح «فرالیگ» بانک رفاه کارگران اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در چارچوب طرح «فرالیگ» و همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، در پایان هر روز ۶۶ نفر از شرکتکنندگان بر اساس امتیازات کسبشده و از طریق قرعهکشی، به عنوان برندگان جوایز روزانه معرفی میشوند.
طرح «فرالیگ» همچنان ادامه دارد و مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند با مراجعه به سامانه «فرارفاه»، تا پایان رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، نتایج مسابقات را پیش از آغاز هر بازی پیشبینی و ثبت کنند و شانس خود را برای کسب جوایز روزانه و همچنین جوایز ویژه پایان دوره افزایش دهند.