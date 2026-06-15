رئیس کل بیمه مرکزی: بیمه دی از ارکان خدمترسانی صنعت بیمه به خانواده شهدا و ایثارگران است/تقدیر از خانواده های شهدای صنعت بیمه در جنگ رمضان
رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم تقدیر از خانواده های شهدای صنعت بیمه در جنگ رمضان در بیمه دی ، با قدردانی از عملکرد این شرکت در جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، خدماترسانی بیمه دی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را ارزشمند و راهبردی توصیف کرد و از پرداخت حدود ۲۰۰ همت خسارت توسط صنعت بیمه در دوران جنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا، مراسم تقدیر از خانواده های شهدای صنعت بیمه در جنگ تحمیلی رمضان و جنگ ۱۲ روزه، با حضور موسی رضایی میرقائد رئیس کل بیمه مرکزی،هادی عبداللهی ،مدیرعامل شرکت بیمه دی ، عبدالرضا عباسپور معاون درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعی از خانوادههای معظم شهدا و فعالان تشکلهای ایثارگری و مدیران بیمه دی در سالن نواندیشی این شرکت برگزار شد. در این نشست مدیران ستادی به صورت حضوری و مدیران شعب سراسر کشور به شکل برخط حضور داشتند.
پرداخت حدود ۲۰۰ همت خسارت در دوران جنگ
رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست با اشاره به عملکرد صنعت بیمه در جنگ ۴۰ روزه اظهار داشت: در این مدت ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره خسارت به ارزش ۳۱ همت پرداخت شده است. همچنین ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره تمدید بیمهنامه به ارزش ۶٧ همت انجام شده که در نوع خود حائز اهمیت است.
وی افزود: در حوزه بیمهنامههای دارای پوشش جنگ نیز ۶۲ همت خسارت برآورد شد که بخش عمده آن به صورت علیالحساب پرداخت شده است. افزون بر این، خسارت حدود ۶ هزار خودروی فاقد پوشش جنگ از محل منابع بیمه مرکزی تأمین شد که از مجموع ۳۰ همت پیشبینی شده، تاکنون ۲۲ همت پرداخت و مابقی در فرآیند پرداخت قرار دارد.
رضایی میرقائد با بیان اینکه صنعت بیمه در مجموع حدود ۲۰۰ همت خدمترسانی در دوران جنگ داشته است، این میزان تعهد و پرداخت را اقدامی بزرگ و کمسابقه توصیف کرد.
بیمه دی شرکتی مهم در خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران
رئیس کل بیمه مرکزی با تأکید بر جایگاه ویژه بیمه دی در خدمترسانی به جامعه معزز ایثارگری تصریح کرد: بیمه دی به لحاظ ارائه خدمات به خانوادههای شهدا و ایثارگران، برای ما شرکتی با اهمیت ویژه است. این روحیه همدلی و مقاومت در سطح کشور، جلوهای از ایستادگی مردم ایران در برابر سختیهاست.
وی همچنین از تلاشهای هیئتمدیره، هیئت عامل، مدیران و کارکنان بیمه دی در ایام جنگ قدردانی کرد و گفت: صنعت بیمه میکوشد در شرایط سخت، با تأمین آرامش و امنیت خاطر مردم، بخشی از دغدغهها و آلام آنان را کاهش دهد.
اعلام پذیرش رایگان آسیبدیدگان جنگ توسط بیمه دی
در ادامه این نشست، هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی با اشاره به اقدامات این شرکت در جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه گفت: از نخستین روزهای آغاز جنگ، جلسات هماهنگی برگزار و از طریق ارسال پیامک به مراکز درمانی طرف قرارداد اعلام شد که تمامی آسیبدیدگان جنگ بدون دریافت فرانشیز تحت پوشش بیمه دی قرار دارند.
وی افزود: حتی پیش از طی فرآیند احراز شهادت، با همکاری معاونت درمان بنیاد شهید، اسامی خانوادههای شهدا در فهرست خدمات درمان تکمیلی بیمه دی قرار گرفت و این عزیزان تنها با ارائه کد ملی توانستند از خدمات درمانی بهرهمند شوند.
عبداللهی تأکید کرد: حمایت از خانوادههای معزز ایثارگران را وظیفه و افتخار خود میدانیم و بلافاصله پس از جنگ نیز خدماترسانی به خانواده شهدای جنگ رمضان آغاز و این عزیزان به فهرست بیمهشدگان تکمیلی اضافه شدند.
توسعه خدمات آنلاین و حمایتهای روانشناختی
مدیرعامل بیمه دی با اشاره به آسیبهای روحی و روانی ناشی از جنگ گفت: با دستور رییس محترم بنیاد شهید یک خط ویژه خدمات مشاوره روانشناسی و روانکاوی فعال شد تا به آسیبدیدگان خدمات تخصصی ارائه دهد و خوشبختانه این مرکز توانست نقش مؤثری در بازگرداندن آرامش به مراجعان ایفا کند.
وی همچنین از خدمات ویزیت آنلاین خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰ هزار ویزیت آنلاین برای جامعه ایثارگران تحت پوشش بیمه دی انجام شده و توسعه خدمات غیرحضوری از اولویتهای اصلی شرکت است.
در این نشست از خانواده شهیدان صنعت بیمه علیرضا ضیایی پور ، ژیلا غفاریان و رمضانلادن که در جنگ رمضان به شهادت رسیدند و خانواده های شهیدان خاکسار، رشوند، سرلک و فاطمی نژاد از شهدای جنگ رمضان و شهیده دکتر رسولی از شهدای جنگ ۱۲ روزه ، و از هدی رجبی از کارکنان بیمه دی همسر شهید ذاکری و عباس کیان از کارکنان بیمه دی فرزند شهیده منظر نصرالهی از شهدای جنگ اخیر و از تشکلهای انجمن دفاع از قربانیان ترور ، انجمن خانواده های شهدای مدافع حرم ، انجمن مصدومان شیمیایی سردشت و خانه نور (جانبازان بصیر ) و جانباز جنگ رمضانامیرعلی زندی توسط رییس کل بیمه مرکزی با اهدای لوح تقدیر شد.