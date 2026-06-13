آمادگی بانک رفاه کارگران برای حمایت از واحدهای تولیدی فعال در صنعت لوازم خانگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، دکتر اسماعیل للـه گانی طی سخنانی در نشست مشترک با مدیران عالی این شرکت گفت: بانک رفاه با در اختیار داشتن بسته‌ای جامع از خدمات تسهیلاتی، اعتباری، حمایتی، ارزی، سرمایه‌گذاری، فناوری اطلاعات، بیمه‌ای و… آمادگی دارد همکاری‌های متقابل خود با واحدها و هلدینگ‌های تولیدی کشور را گسترش دهد.

وی افزود: گروه صنعتی نیکسان ازجمله شرکت های بزرگ و خوش‌نام کشور در صنعت لوازم خانگی محسوب می‌شود و می‌توانیم از طریق ابزارهای نوین بانکی ازجمله اوراق گواهی سپرده خاص، برات الکترونیک، فکتورینگ و... منابع مالی مورد نیاز شرکت برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای را تامین کنیم.

دکتر للـه‌گانی به سامانه "رفاه تم (تامین مالی زنجیره تولید SCF)" بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف خلق ارزش و رفاه برای مشتریان بانک از طریق ارائه خدمات تامین مالی نوین و روزآمد، نوآوری در بانکداری دیجیتال و همچنین تقویت روابط پایدار میان تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان، راه‌اندازی شده است.



وی افزود: بانک رفاه کارگران از طریق پیاده‌سازی این سامانه با محوریت برات الکترونیک، فرآیند تامین منابع مالی واحدهای تولیدی را تسهیل کرده و سرعت بخشیده است. بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت درخواست ابزار مذکور به صورت غیرحضوری اقدام کنند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به طرح ارزیار این بانک گفت: تسهیلات این طرح بدون نیاز به ایجاد میانگین حساب به شرکت‌های واجد شرایط، پرداخت می‌شود.

مهندس رضوانی مدیرعامل گروه صنعتی نیکسان نیز در این نشست گزارشی از فعالیت‌های شرکت ارائه کرد.

وی با قدردانی از حمایت‌های بانک رفاه کارگران گفت: شرکت نیکسان صنعت در سال جاری برنامه‌های توسعه‌ای گسترده‌ای برای توسعه سبد محصولات خود پیش بینی کرده است که برای پیشبرد آنها نیازمند حمایت های بانک رفاه هستیم.

مهندس رضوانی گفت: بانک رفاه کارگران از بانک‌های پیشرو کشور در طراحی و بهره‌برداری از ابزارهای نوین تامین مالی محسوب می‌شود و بدون شک این ابزارها می‌تواند در تامین نیازهای مالی شرکت نیکسان بسیار راهگشا باشد.

لازم به ذکر است، مدیرعامل بانک رفاه کارگران و هیئت همراه در ادامه از کارخانه و خطوط تولید این شرکت بازدید کردند.