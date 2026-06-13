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مدیرعامل بیمه دی در بازدید از بیمارستان ساسان و شهیدمصطفی خمینی:

با افزایش کیفیت خدمات به ایثارگران حمایت بیمه دی از بیمارستان ها افزایش می یابد

با افزایش کیفیت خدمات به ایثارگران حمایت بیمه دی از بیمارستان ها افزایش می یابد
کد خبر : 1798180
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مدیرعامل بیمه دی و معاون درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان، ضمن بررسی نحوه خدمت رسانی و دغدغه های کادر درمان ، از برخی از خانواده های معظم شهدا و جانبازان بیمارستان ساسان بازدیدکردند.

 هادی عبداللهی ، مدیرعامل بیمه دی و عباسپور معاون درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ، امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه به مناسبت ۲۵ ذالحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگانو در آستانه سالروز جنگ ۱۲ روزه ، با حضور در بیمارستان های ساسان و شهید مصطفی خمینی از نزدیک با کادر درمان و بیمارانی گفتگو و از جامعه ایثارگری و بازنشستگان کشوری عیادت کردند.

مدیرعامل بیمه دی انتخاب این دو بیمارستان، برای حضور را به دلیل خدمت رسانی مطلوب به خانواده های معزز شهدا و جامعه سرافراز ایثارگری و تشکر از مدیران و کادر درمان بابت زحمات و از خودگذشتگی این دو مجموعه درمانی برای تلاش بدون توقف در دو جنگ علی الخصوص جنگ رمضان اعلام کرد، و گفت: شما از روز و ساعات نخست جنگ ، خدمات ویژه ای انجام دادید به ویژه برای ایثارگران ، بنابراین به تک تک شما خداقوت عرض می کنم.

عبداللهی در ادامه در بازدید از بیمارستان ساسان گفت: در سالروز جنگ ۱۲ روزه هستیم ، همه دشمنان با تمام توان علیه کشورمان خباثت کردند و یکی از چالش‌های های به وجود آمده از این اقدامات ضد انسانی مختل کردن زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی است که خود اقدام ضد بشری است ، که با وجود این جنایت در کنار سایر جنایات، همکاران ما هم تلاش کردند تا با حل معضلات پیش رو، شرمنده مراجع و بیماران در مسیر درمان و هزینه های آن نشویم .

مدیرعامل بیمه دی در ادامه گفت: امروز ۲۵ ذالحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان است که برای تبریک این روز به خانواده های ایثار و شهادت و تکریم از بازنشستگان گرامی که محترم ، عزتمند و بزرگ جامعه ما هستند برای عیادت خدمت رسیدیم تا ضمن عرض احترام از نزدیک در جریان خدمات درمانی این عزیزان باشیم .

رییس بیمارستان ساسان :

خوشحالیم که مدیرعامل بیمه دی، فردی متخصص و مطلوب جامعه ایثاری است

توکلی ، رییس بیمارستان ساسان گفت: ۷۵ درصد بیماران ما ایثارگران هستند و ضریب اشعال تخت های بیمارستاتی ما بالای ۹۰ درصد است ، ما در جنگ رمضان مرکز ویژه ایجاد ایجاد کردیم که افتخار برای دولت و بنیاد شهید است ، هرکسی که در جایی از کشور برای درمان بیماری و آسیب سخت امکان درمان نداشت ما در این بخش ویژه مداوا را انجام دادیم ، در درمانگاه و بخش های عمومی هم در ایام جنگ بیماران سرپایی را پذیرش دادیم .

وی افزود: ما همه موفقیت ها را در کنار کادر درمان حرفه ای، دلسوز و متخصص ، به حمایت های بنیاد شهید و بیمه دی هستیم و از نحوه رسیدگی به اسناد و پرداخت به موقع بیمه دی تشکر می کنیم و امیدواریم سایر شرکت ها هم بتوانند مانند بیمه دی فمل کنند ، با این همکاری و تعامل توانستیم رضایت بالای ۸۵ درصدی از ایثارگران را به دست آوریم .

عباسپور معاون درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در بیمارستان ساسان اظهار داشت: بیمارستان ساسان ، خاتم و شهید مصطفی خمینی مراکز اصلی خدمات دهنده به جامعه ایثارگری هستند ، مساله درمان یکی از وظایف مهم دولت و بنیاد در حوزه ایثارگران است که الحمدلله بیمه دی توانسته به خوبی عمل کند و رضایت مناسبی را در جامعه ایثارگران ایجاد کند بر همین اساس با انجام تمام فرایندهای قانونی مجددا این مسئولیت به شرکت بیمه دی سپرده شده، هیئت مدیره و مدیران بیمه دی حساسیت کار را می دانند. هم بنیاد و هم بیمه دی یکی هستند و با همدلی دنبال ارائه خدمت به ایثارگران هستند.

رییس بیمارستان شهید مصطفی خمینی:

بیمه دی ستون درمان جامعه ایثارگری است

رییس بیمارستان شهید مصطفی خمینی در بازدید مدیرعامل بیمه دی و معاون درمان بنیاد شهید گفت: اگر سایر شرکت های بیمه در پرداخت خسارت، خدمات دهی به بیماران و پاسخگویی، مانند بیمه دی بودند روند درمان در کشور توسعه بیشتری می یافت .

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های بیمارستان و نحوه خدمت به خانواده معظم ایثارگران افزود: علاوه بر خدمت مستمر ، همکاری متخصصان مجرب با بیمارستان افزایش پیدا کرده و به دلیل قرارداد با سازمان تامین اجتماعی، این مرکز برای ایثارگران مطلوب بوده چون پرداختی نخواهند داشت .

جعفریان در ادامه گفت: ما امکانات هتلینگ بیمارستات را بهبود دادیم و در حال توسعه زیرساخت‌های ها و تجهیزات هستیم و حتی بنا داریم ساخت ساختمان جدید را با جذب سرمایه و حمایت دانشگاه دنبال کنیم.

عبداللهی در بازدید از بیمارستان شهید مصطفی خمینی و نشست با رییس و کادر درمان گفت : همواره تلاش کردیم با مرداخت به موقع تعهدات ، اقتصاد درمان را تقویت کنیم تا جامعه بتواند خدمات درمانی مناسبی دریافت کند.

وی افزود: بیمه شدگان ما بیش از ۸.۲ میلیون نفر هستند و در صورت ارتقای خدمات ارائه شده ، با وجود داشتن قرارداد با بیمه پایه ، می توان ظرفیت های خالی این بیمارستان را نیز به چرخه درمان اضافه کرد پس باید هم کمیت و هم کیفیت افزایش پیدا کند ما در کنار شما هستیم تا بیمارستان شرایط سوددهی بهتر و اقتصادی تری پیدا کند.

عباسپور معاون درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، ضمن تقدیر از زحمات کادر درمان بیمارستان ، بر هم افزایی بیمه و مراکز درمانی و بنیاد تاکید کرد .

عیادت از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و برخی از بازنشستگان بستری در دو بیمارستان ساسان و شهید مصطفی خمینی از دیگر برنامه های حضور در این دو بیمارستان بود.

 

 

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