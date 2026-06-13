با افزایش کیفیت خدمات به ایثارگران حمایت بیمه دی از بیمارستان ها افزایش می یابد

هادی عبداللهی ، مدیرعامل بیمه دی و عباسپور معاون درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ، امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه به مناسبت ۲۵ ذالحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگانو در آستانه سالروز جنگ ۱۲ روزه ، با حضور در بیمارستان های ساسان و شهید مصطفی خمینی از نزدیک با کادر درمان و بیمارانی گفتگو و از جامعه ایثارگری و بازنشستگان کشوری عیادت کردند.

مدیرعامل بیمه دی انتخاب این دو بیمارستان، برای حضور را به دلیل خدمت رسانی مطلوب به خانواده های معزز شهدا و جامعه سرافراز ایثارگری و تشکر از مدیران و کادر درمان بابت زحمات و از خودگذشتگی این دو مجموعه درمانی برای تلاش بدون توقف در دو جنگ علی الخصوص جنگ رمضان اعلام کرد، و گفت: شما از روز و ساعات نخست جنگ ، خدمات ویژه ای انجام دادید به ویژه برای ایثارگران ، بنابراین به تک تک شما خداقوت عرض می کنم.

عبداللهی در ادامه در بازدید از بیمارستان ساسان گفت: در سالروز جنگ ۱۲ روزه هستیم ، همه دشمنان با تمام توان علیه کشورمان خباثت کردند و یکی از چالش‌های های به وجود آمده از این اقدامات ضد انسانی مختل کردن زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی است که خود اقدام ضد بشری است ، که با وجود این جنایت در کنار سایر جنایات، همکاران ما هم تلاش کردند تا با حل معضلات پیش رو، شرمنده مراجع و بیماران در مسیر درمان و هزینه های آن نشویم .

مدیرعامل بیمه دی در ادامه گفت: امروز ۲۵ ذالحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان است که برای تبریک این روز به خانواده های ایثار و شهادت و تکریم از بازنشستگان گرامی که محترم ، عزتمند و بزرگ جامعه ما هستند برای عیادت خدمت رسیدیم تا ضمن عرض احترام از نزدیک در جریان خدمات درمانی این عزیزان باشیم .

رییس بیمارستان ساسان :

خوشحالیم که مدیرعامل بیمه دی، فردی متخصص و مطلوب جامعه ایثاری است

توکلی ، رییس بیمارستان ساسان گفت: ۷۵ درصد بیماران ما ایثارگران هستند و ضریب اشعال تخت های بیمارستاتی ما بالای ۹۰ درصد است ، ما در جنگ رمضان مرکز ویژه ایجاد ایجاد کردیم که افتخار برای دولت و بنیاد شهید است ، هرکسی که در جایی از کشور برای درمان بیماری و آسیب سخت امکان درمان نداشت ما در این بخش ویژه مداوا را انجام دادیم ، در درمانگاه و بخش های عمومی هم در ایام جنگ بیماران سرپایی را پذیرش دادیم .

وی افزود: ما همه موفقیت ها را در کنار کادر درمان حرفه ای، دلسوز و متخصص ، به حمایت های بنیاد شهید و بیمه دی هستیم و از نحوه رسیدگی به اسناد و پرداخت به موقع بیمه دی تشکر می کنیم و امیدواریم سایر شرکت ها هم بتوانند مانند بیمه دی فمل کنند ، با این همکاری و تعامل توانستیم رضایت بالای ۸۵ درصدی از ایثارگران را به دست آوریم .

عباسپور معاون درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در بیمارستان ساسان اظهار داشت: بیمارستان ساسان ، خاتم و شهید مصطفی خمینی مراکز اصلی خدمات دهنده به جامعه ایثارگری هستند ، مساله درمان یکی از وظایف مهم دولت و بنیاد در حوزه ایثارگران است که الحمدلله بیمه دی توانسته به خوبی عمل کند و رضایت مناسبی را در جامعه ایثارگران ایجاد کند بر همین اساس با انجام تمام فرایندهای قانونی مجددا این مسئولیت به شرکت بیمه دی سپرده شده، هیئت مدیره و مدیران بیمه دی حساسیت کار را می دانند. هم بنیاد و هم بیمه دی یکی هستند و با همدلی دنبال ارائه خدمت به ایثارگران هستند.

رییس بیمارستان شهید مصطفی خمینی:

بیمه دی ستون درمان جامعه ایثارگری است

رییس بیمارستان شهید مصطفی خمینی در بازدید مدیرعامل بیمه دی و معاون درمان بنیاد شهید گفت: اگر سایر شرکت های بیمه در پرداخت خسارت، خدمات دهی به بیماران و پاسخگویی، مانند بیمه دی بودند روند درمان در کشور توسعه بیشتری می یافت .

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های بیمارستان و نحوه خدمت به خانواده معظم ایثارگران افزود: علاوه بر خدمت مستمر ، همکاری متخصصان مجرب با بیمارستان افزایش پیدا کرده و به دلیل قرارداد با سازمان تامین اجتماعی، این مرکز برای ایثارگران مطلوب بوده چون پرداختی نخواهند داشت .

جعفریان در ادامه گفت: ما امکانات هتلینگ بیمارستات را بهبود دادیم و در حال توسعه زیرساخت‌های ها و تجهیزات هستیم و حتی بنا داریم ساخت ساختمان جدید را با جذب سرمایه و حمایت دانشگاه دنبال کنیم.

عبداللهی در بازدید از بیمارستان شهید مصطفی خمینی و نشست با رییس و کادر درمان گفت : همواره تلاش کردیم با مرداخت به موقع تعهدات ، اقتصاد درمان را تقویت کنیم تا جامعه بتواند خدمات درمانی مناسبی دریافت کند.

وی افزود: بیمه شدگان ما بیش از ۸.۲ میلیون نفر هستند و در صورت ارتقای خدمات ارائه شده ، با وجود داشتن قرارداد با بیمه پایه ، می توان ظرفیت های خالی این بیمارستان را نیز به چرخه درمان اضافه کرد پس باید هم کمیت و هم کیفیت افزایش پیدا کند ما در کنار شما هستیم تا بیمارستان شرایط سوددهی بهتر و اقتصادی تری پیدا کند.

عباسپور معاون درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، ضمن تقدیر از زحمات کادر درمان بیمارستان ، بر هم افزایی بیمه و مراکز درمانی و بنیاد تاکید کرد .

عیادت از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و برخی از بازنشستگان بستری در دو بیمارستان ساسان و شهید مصطفی خمینی از دیگر برنامه های حضور در این دو بیمارستان بود.

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