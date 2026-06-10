به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ نشست مشترک مدیرعامل و مدیران فنی حوزه درمان شرکت بیمه دی با معاون درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونان درمان استان‌ها، به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد. در این جلسه، چالش‌ها، وضعیت قرارداد و روند ارائه خدمات درمانی به جامعه ایثارگری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، هادی عبداللهی، مدیرعامل بیمه دی، با اشاره به توفیق خدمت‌رسانی این شرکت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران اظهار داشت: بیمه دی برای چندمین سال پیاپی مسئولیت ارائه خدمات بیمه‌ای به این قشر معزز را بر عهده دارد و در سال‌های متمادی تلاش کرده است تا کمترین کاستی در خدمت‌رسانی وجود داشته باشد و حداکثر رضایتمندی بیمه‌گزاران جلب شود.

وی با اشاره به رویکرد تحول دیجیتال در این شرکت افزود: در سال گذشته بیمه دی با محوریت هوشمندسازی و توسعه خدمات بر بستر دیجیتال گام‌های مؤثری برداشته است؛ به‌گونه‌ای که سوپر اپلیکیشن «دی‌دار» با بیش از یک‌ونیم میلیون کاربر و ارائه 75 نوع خدمت به‌صورت برخط، نقش مهمی در تسهیل دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات و افزایش رضایتمندی آنان ایفا کرده است.

عبداللهی با تأکید بر پایش مستمر خدمات ارائه‌شده به جامعه ایثارگری خاطرنشان کرد: با رصد مستمر عملکردها، درصدد رفع چالش‌ها و تقویت نقاط قوت هستیم و همواره به مدیران استان‌ها توصیه کرده‌ایم تعامل سازنده و نزدیک‌تری با بنیاد شهید استان‌ها داشته باشند. همچنین حمایت‌ها و همکاری‌های مستمر مدیران بنیاد، به‌ویژه معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در تحقق دستاوردهای فعلی نقش بسزایی داشته است.

عبداللهی با اشاره به خدمات متعدد درمانی به خانواده های ایثارگران افزود: پاسخگویی شبانه روزی و در نظرگرفتن دو لاین ویژه مرکز ارتباط 1671(لاین های 5 و 6)، مشاوره و روانپزشکی برخط، ویزیت آنلاین، بیش از دوبرابر شدن مراکز درمانی از 6 هزار مرکز به حدود 13 هزار مرکز و مرجع درمانی در یک سال و نیم گذشته، راه اندازی سامانه های دارویار و نسخه پیچ برای ایثارگران، امکان جمع آوری و بارگزاری اسناد درمانی ایثارگران در سوپر اپلیکیشن دی دار از اسفندماه، راه اندازی میز خدمت در ادارات بنیاد شهید در سراسر کشور، ارائه خدمات ویژه در منزل مانند آی سی یو، خدمات آمبولانسی، بستری در منزل ، توجه ویژه به بیماران صعب العلاج و جانبازان 70 درصد و پدران و مادران شهدا بخشی از خدمات بیمه دی به خانواده های ایثار و شهادت است.

در ادامه این نشست، عبدالرضا عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن قدردانی از خدمات بیمه دی اظهار کرد: این شرکت تلاش کرده است خدمات بیمه درمان ایثارگران را به‌گونه‌ای مدیریت کند که کاستی‌ها به حداقل برسد و در دو سال اخیر این خدمات با مدیریت تیم جدید در بیمه دی رضایتمندی ایثارگران را به همراه داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مؤثر بر مراکز درمانی افزود: مدیران استان‌ها باید با هماهنگی ستاد بیمه دی و بنیاد شهید، نظارت دقیق‌تری بر عملکرد مراکز درمانی داشته باشند. همچنین سرکشی مستمر به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، به‌ویژه بیماران صعب‌العلاج، باید با جدیت دنبال شود.

عباسپور با اشاره به اینکه حوزه درمان پیشانی خدمات بنیاد شهید به جامعه ایثارگری است، تصریح کرد: روزانه حدود ۷۰ هزار خدمت به این قشر ارائه می‌شود که باید در بالاترین سطح کیفی باشد. به‌ویژه والدین معظم شهدا و ایثارگران باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند و امور آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و رسیدگی شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری و تعامل میان بیمه دی و بنیاد شهید، سطح خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران بیش از پیش ارتقا یابد.

در بخش پایانی این نشست نیز مدیران استانی بیمه دی و بنیاد شهید به‌صورت برخط، چالش‌های موجود در استان‌های خود را مطرح کردند و راهکارهای اجرایی برای بهبود فرآیندها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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