پرش بلند «بانک تجارت» در ماراتن بانکداران با راهبرد مدرن+فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، در شرایطی که رقابت برای جذب منابع در شبکه بانکی کشور همچنان فشرده است و بازارهای موازی نیز برای جذب نقدینگی تلاش می‌کنند، بانک تجارت توانسته با اتکا به توسعه خدمات نوین، گسترش بانکداری دیجیتال، تقویت فعالیت‌های ارزی و بازآرایی پرتفوی اعتباری، جایگاه خود را در میان بانک‌های بزرگ کشور ارتقا دهد. بررسی عملکرد دوماهه نخست سال ۱۴۰۵ حاکی از آن است که «وتجارت» علاوه بر افزایش حجم فعالیت‌ها، کیفیت درآمدها و ترکیب منابع خود را نیز به شکل محسوسی بهبود داده است.

اعتماد سپرده‌گذاران؛ بزرگ‌ترین سرمایه بانک

یکی از مهم‌ترین معیارهای موفقیت هر بانک، میزان اعتماد مشتریان به آن است؛ شاخصی که بیش از هر چیز در رشد سپرده‌ها و منابع تجلی پیدا می‌کند. بانک تجارت در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ موفق شد مجموع منابع خود را به ۱۶۳۵ همت برساند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد افزایش یافته است.

این رشد قابل توجه در فضای رقابتی امروز شبکه بانکی، تنها به معنای ورود منابع جدید نیست، بلکه بازتابی از تقویت جایگاه برند بانک، افزایش رضایت مشتریان و اعتماد بیشتر سپرده‌گذاران به ثبات و کیفیت خدمات آن به شمار می‌رود. در واقع، بازار پول در ماه‌های اخیر رأی اعتماد قابل توجهی به بانک تجارت داده است.

سپرده‌های جاری؛ برگ برنده بانک تجارت

در میان اجزای مختلف منابع، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری همچنان ستون اصلی منابع بانک تجارت محسوب می‌شوند. مانده این سپرده‌ها در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲ درصد رشد کرده است.

در نظام بانکی، سپرده‌های جاری کم‌هزینه‌ترین منابع تجهیز شده به شمار می‌روند و افزایش سهم آنها می‌تواند هزینه تأمین پول را کاهش داده و زمینه رشد سودآوری را فراهم کند. توسعه بانکداری الکترونیک، افزایش حجم تراکنش‌ها، گسترش خدمات دیجیتال و جذب مشتریان بزرگ شرکتی از مهم‌ترین عوامل رشد این بخش بوده‌اند.

همزمان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز با رشد ۷۳ درصدی از مرز ۷۱۰ هزار میلیارد ریال عبور کرده‌اند؛ موضوعی که بیانگر تقویت اعتماد مشتریان خرد و افزایش تمایل آنها به نگهداری منابع در بانک تجارت است.

رأی اعتماد بازار به بانک تجارت

یکی از مهم‌ترین تحولات ساختار منابع بانک تجارت در سال جاری، رشد کم‌سابقه سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله است. مانده این سپرده‌ها با جهش ۳۰۲ درصدی از ۵۴۴ هزار میلیارد ریال در پایان اردیبهشت سال گذشته به بیش از ۲۱۹۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

افزایش منابع بلندمدت از منظر مدیریت نقدینگی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هرچه سهم منابع پایدار بیشتر باشد، امکان برنامه‌ریزی برای اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های درآمدزا با اطمینان بیشتری فراهم خواهد شد. از این منظر، رشد سپرده‌های بلندمدت را می‌توان نشانه‌ای از اعتماد بازار به عملکرد و چشم‌انداز آینده بانک تجارت دانست.

قدرت‌نمایی نماد «وتجارت» در بازار خدمات ارزی

رشد منابع ارزی یکی دیگر از نقاط درخشان کارنامه بانک تجارت در سال جاری به شمار می‌رود. مجموع سپرده‌های ارزی بانک در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱ درصد افزایش یافته و سهم آنها از کل منابع بانک از ۱۱ درصد به ۱۶ درصد رسیده است.

این دستاورد از یک سو جایگاه بانک تجارت را در میان فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و شرکت‌های دارای فعالیت بین‌المللی تقویت کرده و از سوی دیگر ظرفیت بانک را برای توسعه تسهیلات ارزی، خدمات تجاری و خلق درآمدهای جدید افزایش داده است.

رشد ۲۵۸ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی سایر سپرده‌های ارزی نیز گویای توسعه تعامل بانک با مشتریان فعال در حوزه تجارت خارجی و خدمات بین‌المللی است.

درآمدهای کارمزدی؛ ستاره درخشان بانک تجارت

در کنار موفقیت بانک تجارت در جذب منابع، بدون تردید جهش درآمدهای کارمزدی مهم‌ترین اتفاق در بخش درآمدهای عملیاتی این بانک محسوب می‌شود.

درآمدهای کارمزدی بانک در دوماهه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۱۸۶ درصدی به بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد ریال رسیده و خالص درآمد کارمزدها نیز با جهش ۱۷۸ درصدی از مرز ۸۶ هزار میلیارد ریال عبور کرده است.

این ارقام حامل یک پیام روشن برای تحلیلگران بازار سرمایه است؛ بانک تجارت در حال فاصله گرفتن از الگوی سنتی بانکداری مبتنی بر درآمد تسهیلات و حرکت به سمت درآمدهای پایدار مبتنی بر خدمات است.

افزایش حجم تراکنش‌ها، توسعه خدمات بانکداری دیجیتال، گسترش ابزارهای پرداخت، تقویت خدمات تجاری و بازطراحی سبد محصولات متناسب با نیاز فعالان اقتصادی و مشتریان، از مهم‌ترین محرک‌های این رشد محسوب می‌شوند. در بانکداری مدرن، افزایش سهم درآمدهای کارمزدی یکی از معتبرترین شاخص‌های کیفیت سود و پایداری درآمدها به شمار می‌رود و بانک تجارت در این مسیر گام‌های مهمی برداشته است.

رشد درآمدها؛ سریع‌تر از هزینه‌ها

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت عملکرد بانک تجارت در دوماهه نخست سال جاری، رشد درآمدها با شتابی بیشتر از هزینه‌ها بوده است. در حالی که مجموع هزینه‌های بانک ۷۱ درصد افزایش یافته و به ۲۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده، درآمدهای عملیاتی با رشد ۹۳ درصدی از مرز ۳۸۴ هزار میلیارد ریال عبور کرده‌اند.

این فاصله مثبت میان رشد درآمد و هزینه، مهم‌ترین عامل جهش سودآوری عملیاتی بانک محسوب می‌شود. در همین حال، کاهش ۳۳ درصدی هزینه‌های مالی نیز از بهبود مدیریت منابع و ساختار بدهی‌ها حکایت دارد.

حاصل این روند، رشد چشمگیر خالص درآمد عملیاتی بوده است؛ شاخصی که از حدود ۴۷ هزار میلیارد ریال در دوماهه نخست سال گذشته به بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد ریال رسیده و جهش ۱۶۴ درصدی را ثبت کرده است.

این افزایش صرفاً محصول بزرگ‌تر شدن ترازنامه بانک نیست، بلکه از ارتقای کیفیت درآمدها نیز ریشه می‌گیرد. رشد درآمدهای کارمزدی، افزایش درآمدهای ارزی و توسعه درآمدهای سرمایه‌گذاری، ترکیب درآمدی بانک را متوازن‌تر و پایدارتر از گذشته کرده است.

تامین مالی غیرتورمی با الگوی بانک تجارت

مانده تسهیلات بانک تجارت در پایان اردیبهشت امسال با رشد ۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۱۳۰۰ همت رسیده است. در این میان، مرابحه با سهم ۳۳ درصدی همچنان مهم‌ترین بخش پرتفوی اعتباری بانک را تشکیل می‌دهد و تسهیلات ارزی نیز با رشد ۱۲۱ درصدی به یکی از موتورهای اصلی رشد درآمدی بانک تبدیل شده‌اند.

تمرکز بر مرابحه، تسهیلات ارزی، خرید دین و سایر ابزارهای مرتبط با تجارت، بیانگر آن است که بانک تجارت پرتفوی اعتباری خود را به سمت حوزه‌هایی با بازده بالاتر و گردش سریع‌تر منابع هدایت کرده است.

افزون بر این، رشد ۱۴۴ درصدی ضمانت‌نامه‌ها و افزایش ۵۷ درصدی اعتبارات اسنادی، از حضور پررنگ‌تر بانک در تأمین مالی تجارت و فعالیت‌های اقتصادی کشور حکایت دارد؛ روندی که می‌تواند به تقویت بیشتر درآمدهای کارمزدی در ماه‌های آینده منجر شود.

راهبرد مدرن بانک تجارت؛ عبور از بانکداری سنتی

وجه تمایز بانک تجارت در سال‌های اخیر را باید در عبور تدریجی از الگوی سنتی بانکداری و حرکت به سمت مدل‌های نوین تأمین مالی جست‌وجو کرد. در این رویکرد، بانک صرفاً به پرداخت تسهیلات و انتظار برای بازگشت منابع بسنده نمی‌کند، بلکه در متن فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد و میان اجزای زنجیره تولید، تجارت و خدمات نقش پیونددهنده اعتباری را بر عهده می‌گیرد.

چنین الگویی موجب می‌شود منابع بانکی به جای رسوب در حساب‌ها یا خروج از چرخه مولد اقتصاد، در مسیرهای مشخص و قابل رهگیری به گردش درآیند. افزایش سرعت گردش پول، شفافیت بیشتر در مصرف تسهیلات، کاهش انحراف منابع و ارتقای بهره‌وری سرمایه از مهم‌ترین دستاوردهای این رویکرد به شمار می‌رود.

بر همین اساس، بانک تجارت امروز بیش از آنکه یک واسطه مالی سنتی باشد، به یک بازیگر فعال در زنجیره تأمین مالی اقتصاد تبدیل شده است؛ بانکی که با توسعه ابزارهای اعتباری، خدمات تجاری، ضمانت‌نامه‌ها و تأمین مالی زنجیره‌ای، منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کند. این رویکرد علاوه بر تقویت درآمدهای پایدار بانک، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مالی غیرتورمی و افزایش کارایی اقتصاد کشور ایفا کند.

ارتقای کیفیت سود با بهبود تراز عملیاتی

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌ها، تراز عملیاتی است. این شاخص در بانک تجارت از ۳۱ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته و رشد ۵۵ درصدی را تجربه کرده است.

بهبود تراز عملیاتی از کاهش تدریجی فشار هزینه تجهیز منابع و افزایش کیفیت درآمدها حکایت دارد. همزمان رشد سهم درآمدهای کارمزدی نیز تصویری از بانکی ارائه می‌کند که به تدریج در حال نزدیک شدن به الگوی سودآوری پایدار و کم‌ریسک‌تر است.

مسیر رشد نماد «وتجارت» همچنان باز است

مجموعه داده‌های عملکردی بانک تجارت در دوماهه نخست سال ۱۴۰۵ یک پیام روشن برای فعالان بازار سرمایه و سهامداران «وتجارت» دارد؛ بانک در مسیر متنوع‌سازی درآمدها، تقویت منابع، توسعه فعالیت‌های ارزی و افزایش بهره‌وری عملیاتی با شتاب قابل توجهی در حال حرکت است.

رشد ۷۱ درصدی منابع، افزایش ۵۷ درصدی تسهیلات، جهش درآمدهای کارمزدی، ارتقای تراز عملیاتی و بهبود کیفیت سود، همگی بیانگر آن هستند که بنیان‌های درآمدی بانک نسبت به گذشته مستحکم‌تر شده‌اند. در صورتی که روند کنترل هزینه‌ها و توسعه درآمدهای غیرمشاع تداوم یابد، ظرفیت رشد سودآوری در ماه‌های آینده نیز همچنان حفظ خواهد شد.

سال ۱۴۰۵ برای بانک تجارت با نشانه‌های روشنی از اعتماد سپرده‌گذاران، رضایت مشتریان، توسعه خدمات نوین و مدیریت هدفمند منابع آغاز شده است؛ عواملی که دست به دست هم داده‌اند تا بانک تجارت با گام‌هایی بلندتر و راهبردی مدرن‌تر، جایگاه خود را در ماراتن بانکداران کشور بیش از پیش تثبیت کند.