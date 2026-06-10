وی با بیان اینکه مدیریت بهینه دارایی‌ها یکی از مأموریت‌های اصلی گروه سرمایه‌گذاری اهداف به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت است، اظهار داشت: در دو سال‌ اخیر تلاش کرده‌ایم با طراحی یک معماری منسجم در حوزه خدمات مالی، مجموعه‌ای از نهادها و ابزارهای مالی را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا علاوه بر افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌ها، امکان بهره‌گیری از هم‌افزایی میان این نهادها نیز فراهم شود.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف افزود: در همین راستا، گروه توسعه مالی مهرآیندگان به‌عنوان یکی از بازوهای مهم مالی در مجموعه اهداف، اقدام به خرید ۵ درصد از سهام شرکت تابان فردا کرده است. این اقدام علاوه بر توسعه تعاملات میان نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، به تقویت زیرساخت‌های خدمات مالی در مجموعه اهداف کمک می‌کند.

وی ادامه داد: تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها یکی از اصول بنیادین در مدیریت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد صندوق‌هایی که پرتفوی متنوع‌تری دارند، در بلندمدت از ثبات بازدهی و مدیریت ریسک بهتری برخوردار هستند. بر همین اساس، گروه اهداف نیز تلاش می‌کند با حضور هدفمند در بخش‌های مختلف بازار مالی و سرمایه، ترکیب دارایی‌های صندوق را به سمت پایداری و بهره‌وری بیشتر هدایت کند.

عبوری با تأکید بر اینکه این سرمایه‌گذاری در راستای تکمیل زنجیره خدمات مالی در مجموعه اهداف انجام شده است، تصریح کرد: توسعه و تقویت نهادهای مالی زیرمجموعه، به ما این امکان را می‌دهد که طیف کامل‌تری از خدمات مالی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را در اختیار داشته باشیم. این موضوع نه‌تنها موجب افزایش کارایی در مدیریت دارایی‌ها می‌شود، بلکه ظرفیت‌های جدیدی برای خلق ارزش در مجموعه ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به نقش گروه توسعه مالی مهرآیندگان در ساختار سرمایه‌گذاری صندوق نفت گفت: مهرآیندگان به‌عنوان یکی از بازیگران مهم در حوزه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری، مأموریت دارد با توسعه فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، به تقویت پرتفوی و افزایش بازدهی دارایی‌های صندوق کمک کند. ورود این مجموعه به ترکیب سهامداری تابان فردا نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شود.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف همچنین تأکید کرد: یکی از رویکردهای اصلی ما در مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها، حرکت به سمت ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای مالی زیرمجموعه است. این هم‌افزایی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند توسعه ابزارهای مالی، ارتقای خدمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها و همچنین افزایش ظرفیت‌های بازار سرمایه نمود پیدا کند.

عبوری در ادامه با اشاره به اهمیت صیانت از منافع بازنشستگان صنعت نفت خاطرنشان کرد: تمامی تصمیمات سرمایه‌گذاری در گروه اهداف با نگاه بلندمدت و با هدف افزایش ارزش دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت اتخاذ می‌شود. طبیعتاً هر اقدامی که بتواند به بهبود ترکیب دارایی‌ها، افزایش بازدهی و مدیریت بهتر ریسک کمک کند، در نهایت به نفع بازنشستگان و ذی‌نفعان این صندوق خواهد بود. در واقع هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه و همچنین تقویت نهادهای مالی زیرمجموعه، مسیر رشد پایدار دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت را هموار کنیم.

وی تأکید کرد: گروه سرمایه گذاری اهداف در تلاش است با توسعه همکاری میان شرکت‌های زیرمجموعه و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و مالی، ساختار سرمایه‌گذاری صندوق نفت را کارآمدتر کرده و از این طریق ارزش‌آفرینی بیشتری برای ذی‌نفعان، به‌ویژه بازنشستگان صنعت نفت، ایجاد کند.

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