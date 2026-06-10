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"برات نو" بانک رفاه کارگران، ابزاری سریع و مطمئن برای تسویه معاملات در بورس کالا و انرژی

"برات نو" بانک رفاه کارگران، ابزاری سریع و مطمئن برای تسویه معاملات در بورس کالا و انرژی
کد خبر : 1796891
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فعالان اقتصادی در بازار بورس کالا و انرژی، می‌توانند با استفاده از برات الکترونیک (برات نو) بانک رفاه کارگران فرآیند تسویه معاملات خود را تسریع و تسهیل کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در راستای هوشمندسازی فرآیندهای مالی و تسهیل معاملات کلان، با معرفی «برات نو»، بستری نوین برای تسویه معاملات در بورس کالا و انرژی فراهم کرده است. این راهکار به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه‌، در لحظه معامله کنند و پرداخت‌های خود را هوشمندانه مدیریت کنند.

این ابزار که با هدف توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی زنجیره تأمین طراحی شده، گامی بلند در راستای تسهیل تجارت و تأمین به موقع نهاده‌های تولیدی و افزایش قدرت خرید فعالان اقتصادی به‌شمار می‌رود.

فعالان اقتصادی در بورس‌ کالا و انرژی می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه "تماد (تامین مالی زنجیره تولید SCF)" بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی http://scf.rb24.ir نسبت به ثبت درخواست ابزار مذکور به صورت غیرحضوری اقدام کنند.

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