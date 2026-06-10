تقویت سطح همکاری ها و تسهیل در خدمت رسانی، محور نشست مشترک مدیر عامل بانک ملی ایران با رییس کمیته امداد/تقدیر بختیاری از همراهی بانک ملی با امدادگران و جامعه هدف مددجویان

وی گفت: بانک ملی ایران با ارایه خدمات تامین مالی، همواره حامی دولت، مردم و طرح‌های عمرانی زیربنایی و روبنایی در کشور بوده و خواهد بود.

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه تعامل حداکثری با کمیته امداد امام خمینی(ره) همواره مورد تاکید مدیران بانک است، اظهار داشت: با بسیج امکانات و شایستگی تمام، مصمم هستیم در خدمت رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) به مردم سهیم باشیم.

وی با تاکید بر اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) یک نهاد مقدس برای خدمت رسانی به طبقات آسیب پذیر جامعه به لحاظ اقتصادی است، گفت: امیدواریم بتوانیم با توجه به برنامه‌های استراتژیک و اهداف تعیین شده در سال جاری، خدمت رسانی به این نهاد مقدس را ادامه دهیم.

بانک ملی ایران، همراه کمیته امداد در زمان سختی است

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در ادامه این دیدار با قدردانی از اقدامات و حمایت‌های بانک ملی ایران گفت: تسهیلات پرداختی بانک ملی برای اشتغالزایی افراد تحت پوشش این کمیته در سال‌های گذشته با وجود مشکلات اقتصادی کشور، نشان دهنده همراهی این بانک در زمان سختی ها است.

بختیاری همچنین درخصوص موضوعات مختلف و مرتبط با مددجویان با مدیرعامل بانک ملی ایران به تبادل نظر پرداخت و درباره مسائلی مانند تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان گفت وگو کرد.