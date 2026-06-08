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خرید محصولات شرکت بهمن موتور با حساب وکالتی بانک رفاه کارگران

خرید محصولات شرکت بهمن موتور با حساب وکالتی بانک رفاه کارگران
کد خبر : 1795854
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مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند حساب خود را برای طرح جدید ‌فروش محصولات شرکت بهمن موتور وکالتی کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مشتریان متقاضی خرید محصولات این شرکت تا ساعت 23 روز سه‌شنبه 19 خرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت شرکت به نشانی اینترنتی bahman.iranecar.com با رعایت حداقل مانده 5 میلیارد ریال، نسبت به وکالتی کردن حساب‌های خود اقدام و در این طرح شرکت کنند.

برای شرکت در این طرح ابتدا باید وارد سایت شرکت به نشانی اینترنتی مذکور شده و پس از ایجاد پروفایل کاربری، وارد منوی شروع فرآیند مسدودسازی شوید. در ادامه با انتخاب طرح فروش مورد نظر، وارد درگاه vsp.vekalati.ir شده و با وارد کردن شماره شبا به نام متقاضی نسبت به مسدودسازی حساب متقاضی اقدام و سپس وارد صفحه اصلی سایت شرکت بهمن موتور شده و طرح فروش محصول مورد نظر را انتخاب کنید. بعد از پرداخت هزینه استعلام‌های متقاضی از سازمان‌های مربوطه، فرآیند پیش‌ ثبت‌نام به پایان می‌رسد. 

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طرح و نحوه شرکت در آن به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک (فراد) به شماره 8525 – 021 تماس حاصل کنند. 

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